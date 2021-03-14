春暖花開維持到這時！氣象局曝變天時程 北台灣下探14度
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-14 18:35:41
中央氣象局今（14）日表示，近來天氣很有春天的感覺，下周平日屬於春暖花開的天氣型態，不過花東地區會有些零星、小範圍的降雨，西半部大致多雲到晴，不過須留意有濃霧發生的機率；但到了週周末會有一道鋒面經過，東北季風也逐漸加強，周六開始北部及東半部轉雨、轉涼，北部地區將可能下探14度。
中央氣象局在臉書專頁「報天氣」指出，下周平日的天氣依舊受到暖陽的照耀，東北季風周一起減弱，白天氣溫回升、山區會有午後陣雨出現，但大致呈現各地溫暖的天氣型態，除了花東地區有些零星、小範圍的降雨外，西半部大致多雲到晴，不過需要留意西半部會容易有濃霧發生，其中又以晚間到清晨出現霧的機率較高。而這樣溫暖穩定的天氣將維持到周五，氣象局表示，周末將有一道鋒面通過，東北季風也會逐漸加強，目前來看是從周六起開始轉雨、轉涼，北部、東半部逐漸有短暫陣雨出現，中南部天氣仍穩定，但還是要注意早溫有涼意，而山區午後也會有些短暫陣雨。一週溫度部分，周六晚間起北部地區溫度將可能跌破18度，周日低溫再下探至14度；中部、東半部以及外島地區低溫將來到17、18度，馬祖則是13度左右，同時北風也會明顯加強，並有濃霧的發生，但大致上還算穩定。