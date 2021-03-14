雞剖開藏滿「多顆黃金龍珠」！內行眼睛全亮：鹹水雞必點
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 18:49:26
這種雞蛋你看過嗎？今（14）日一名網友指出，自己早上將雞屠宰完後，卻發現雞的身體內藏滿多顆黃色無殼雞蛋，讓他當下十分疑惑。照片一出後，意外掀起許多人熱議，甚至有老饕一看眼睛全亮，興奮直呼「鹹水雞必點！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己今（14）日早上將雞屠宰完後，卻發現裡頭的雞蛋都是蛋黃，且沒有蛋殼。隨後他便貼出照片，只見畫面中，雞的身體內有多顆大小不一的黃金圓形物體，看到這樣的情景，也讓原PO不解發問到底怎麼回事。照片一出，瞬間就引來許多網友熱議，「七龍珠原來是這樣來的啊」、「看來牠有召喚過神龍」、「詳見成語：殺雞取卵。」、「殺雞取卵」、「龍珠耶」、「第一次看到，大開眼界」、「一定是舍利子，選我正解」。其中就有內行人解答，「要經過像人類之輸卵管之處，形成蛋白再形成內外殼膜，到子宮才有蛋殼。國一生物有教」、「基本上這隻是高產母雞，藉由光照適度刺激卵黃會陸續發育，然後平均每23至25小時排出一顆至輸卵管，經由蛋白部、蛋殼部，再生出來就是雞蛋了，我就是做兩隻腳這行的」、「那個是卵黃，還沒成熟，成熟才會有蛋殼」。甚至有許多老饕一看口水狂流，驚嘆直呼「鹹水雞會出現的蛋蛋～～母雞肚子裡才有的，它會一天一顆變雞蛋生出去」、「鹹水雞必點的」、「這個超好吃！」、「這種蛋很Q」、「這個超讚，煮雞湯必加」、「鹽水雞都會有，叫黃金蛋」、「這種蛋蛋炒大黃瓜真的是絕配」。（編輯：陳雅雲）