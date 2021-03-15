壁癌長棉花該怎辦？全場「4字」曝解救方法：會比較有效

「壁癌」又稱白華、吐露，是指在混凝土、磚塊等材質中，可溶解的成份隨水溶解，在水份蒸發後，析出白色的鹽類附著物質，由於產生的原因相當複雜，因此目前尚無一勞永逸的防治方法。近日有網友就困擾地請益大家「壁癌又長棉花了怎麼辦？」結果全場紛紛建議「敲掉重用」，認為這樣最有效。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在PTT女孩板表示，最近他家的壁癌又長棉花了，看起來很像白毛，像是雲一樣的東西，他也透露，家裡去年才漆了，但感覺沒什麼用，今年再度長出，直說「看來是太潮濕，浴室旁邊都會一直剝落...」他更困惑地請教大家「該怎麼解救？」

▲有網友在PTT請益大家「壁癌又長棉花了怎麼辦？」結果許多人紛紛建議「敲掉重用」，認為這樣最有效。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友一面倒回應「本來就沒用，要每年重用一次」、「敲掉重用會比較有效」、「敲掉重做比較好，要不超市有賣牆壁除黴劑，套手套用，浴室重做一間費用大概10萬左右」、「敲掉重做，不然沒多久又會長出來的」、「敲掉重做水泥加防水，如果未好，打個填縫針進牆」、「發黴就整組壞了，不可逆了，整個打掉重做吧！」

另還有人直指「那個漆要用有珪藻土的，會撐比較久」、「我們家是浴室敲掉重做防水層，牆體壁癌吃到的部分也有打開重填」、「這個是牆壁裡有濕氣，可能是外牆有滲水進來（雨水流經牆壁滲入牆內往室內散發），或是牆內水管破裂漏水，前者在外牆防水漆可保持4~5年有效；後者要敲開牆換水管」。（編輯：許苡晴）