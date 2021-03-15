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香港民陣恐遭「國安法」取締　至少6成員宣布退出

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-15 11:02:04

▲香港民陣在元旦下午舉辦遊行，現場人潮擁擠。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期有外媒報導香港民陣遭到港警以《港區國安法》調查，不少民主派團體考量到政治局勢，為保護成員宣布退出民陣。香港民陣在反送中期間組織多次集會。。（圖／美聯社／達志影像）
香港近期多名民主派人士遭到《港區國安法》起訴，中國人大上週通過「完善香港選舉制度的決定」多次強調要落實「愛國者治港」，擔憂遭到港府以國安法調查，香港不少民主派政黨、社團相繼表明不再參與民間人權陣線（民陣）的工作。
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新加坡《聯合早報》月初引述消息，指民陣正在被調查，若被證實美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例（反送中）活動，將違反《港區國安法》涉及勾結外國勢力，民陣很可能會被取締。
香港民主民生協進會（民協）正副主席施德來、何啟明早前遭到港警指參與民主派初選，涉及違反《港區國安法》。週五（13）民協晚間發表聲明，指基於現時政治氣氛及形勢，民協執委會決定，未來將不參與民間人權陣線的工作及會議。
▲2019
▲2019年6月9日，民陣發起遊行抗議逃犯條例修訂草案（反送中），估計逾百萬人參與。（圖／翻攝自《香港 01 》）
除了民協，香港「街坊工友服務處」（街工）、公民黨、「新民主同盟」和「天主教正義和平委員會」、香港教育專業人員協會（教協）等組織，都發表聲明不再參與民陣的會議、工作。
另有港媒引述匿名民陣內部消息稱，除了已解散的「民主動力」、打算撤出香港的「華人民主書院」以及公開表明退出的公民黨等組織外，另有15家機構及組織實際上已退出「民陣」，包括「基督徒學生運動」、「香港民主發展網絡」和中文大學學生會等，若消息屬實，民陣43個成員組織中，將會有21個組織退出。
民陣召集人陳皓桓表示，已有6、7個團體成員退出，但他尊重和理解相關團體的決定，只要有團體留下，民陣將會繼續堅持。
公民黨副主席賴仁彪表示，退出民陣是艱難的決定，但目前黨遭到重創，前黨魁、議員身陷牢獄，該黨需衡量擺在眼前的政治風險。
賴仁彪指出，公民黨和民陣都有信心能夠解釋沒有觸及《港區國安法》，但考量港警以國安法進行大搜捕，且民主派初選一案可見保釋機會渺茫，因此不希望再有黨友「犧牲」。
賴仁彪強調，民陣是為了舉辦合法遊行而成立，但香港現時情勢舉辦合法遊行幾乎是不可能。
▲（圖／翻攝自臉書）
▲香港民協在官方臉書上宣布不再參與民陣會議、工作。（圖／翻攝自臉書）
 
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