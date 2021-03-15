麥寮不是三接替代！龔明鑫強調：這是兩回事
記者張志康/綜合報導
2021-03-15 11:33:22｜2021-03-15 11:38:21
日前總統蔡英文接見工商團體理事長時，透露麥寮興建天然氣接受站有譜，遭外界質疑是觀塘三接的替代方案。今（15）日經濟部發布新聞稿澄清麥寮不是三接替代方案，國發會主委龔明鑫也在立院表示：「這是兩回事，但我覺得是好事。」
外傳政府研擬麥寮天然氣站作為三接替代方案，經濟部次長曾文生發布聲明指出，麥寮不是、也無法成為觀塘第三接收站的替代方案。麥寮若要興建天然氣接收站，也是供氣給麥寮電廠及其汽電共生機組的燃煤轉燃氣使用，對於加速減煤、減空污有正面效果，經濟部樂觀其成也樂意共同推動。只是麥寮建站時程完全趕不上明年底供氣給大潭機組發電的需求，而且若要供大潭發電，還要拉180公里的管線，具體時間難以預估。外界提到台中燃氣接收站擴建、協和電廠增建燃氣接收站，是否可以成為三接替代方案。曾文生指出，台中跟協和同樣無法成為替代方案。目前兩案都還未通過環評，興建與供氣時程至少要到2027年之後，都趕不上大潭電廠要在2022年底供氣發電時間。龔明鑫今日上午在立院出席經濟委員會，會前受訪時也指出，天然氣比例增加、多一處接收站，對國家能源轉型有很大幫助；天然氣安全存量目前為7天，希望慢慢增加天數，可以達到14天、半個月的水準，如此一來，即便連續來兩個颱風，也可以度過挑戰。龔明鑫指出，基於兩大原因，雲林麥寮興建天然氣接收站不會是三接的替代方案；首先是區位地理條件，中油第三座液化天然氣位處北部，而且還有區域電網安全問題，因此北中南都要有。第二是時程因素，龔明鑫指出，三接時程早非常多，麥寮接收站即便現在開始啟動由煤轉氣，也要一段時間，「所以我才說是兩回事，但是是好事」。