新冠肺炎自費篩檢需求增加 桃6醫院調降費用1千元
記者李春台/桃園報導
2021-03-15 11:52:05
因應國際新冠肺炎疫情延燒，民眾因緊急狀況、工作及出國求學等因素，申請自費採檢需求也增加，桃園市政府衛生局今（15）日公布包括部立桃園醫院等桃市6家醫院，自即日起調降新型冠狀病毒核酸檢測篩檢自費，金額由原本每件新台幣6千元調降至5千元。
衛生局醫事管理科長陳效君表示，這次調降自費篩檢是依據中央流行疫情指揮中心公告「開放民眾自費檢驗 COVID-19申請規定」，檢驗費用由各檢驗指定院所依照醫療費用收費標準訂定。陳效君指出，考量國內疫情已趨穩定且檢驗量能逐漸提升，為減輕民眾負擔，包括衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、聯新國際醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院與台北榮民總醫院桃園分院等6家醫院，自即日起調整新型冠狀病毒核酸檢測篩檢自費金額，一般件由原本每件6千元調降至5千元，費用包含掛號、診察、採檢、檢驗及檢驗報告費。衛生局長王文彥表示，目前已知罹患新冠肺炎感染症狀臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難、腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失（或異常）等症狀，提醒民眾做好防疫作為，盡量避免出入人潮壅擠、空氣不流通的公共場所，務必正確佩戴口罩，落實社交距離，如有就醫務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，相關防疫問題可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。