文在寅夫婦23日將施打AZ疫苗　盼平息人民疑慮

（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國青瓦台今天表示，總統文在寅將與夫人於23日接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，期盼藉此平息民眾對疫苗安全性與效用的疑慮。
青瓦台發言人姜珉碩今天於記者會表示，文在寅將為參與6月7大工業集團（G7）領袖會議出訪行程，預先施打疫苗。AZ疫苗兩劑施打時間需間隔10週，青瓦台應是考量6月11至13日於英國舉行的G7峰會時程後，決定文在寅接種時程。姜珉碩說明，23日當天正好是當局規劃開始為65歲以上對象施打疫苗的日子。文在寅與夫人金正淑分別為68歲及66歲。姜珉碩也強調，文在寅希望藉由率先施打疫苗，平息近期對於疫苗安全性及效用的爭議。韓國目前使用疫苗包括AZ疫苗及美國輝瑞（Pfizer）大藥廠生產疫苗，約56萬人接種AZ疫苗，2.6萬人接種輝瑞疫苗。據當局獲報統計，出現嚴重異常反應及死亡案例皆為接種AZ疫苗，因此引發民眾憂心。截至今天凌晨零時，韓國累計58萬8958人接種疫苗，其中8347人出現異常反應，但多數為肌肉痠痛、發燒、頭痛等輕症，死亡案例累計16件，防疫當局進一步調查後已判定其中14件死因與疫苗無直接相關。（編輯：陳惠珍）1100315