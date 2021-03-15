擺明要害人？他見大樓貼心「設導盲磚」 下秒一走臉綠慘
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 23:17:23
為了能讓視障者更順利抵達想前往的目的地，不少公共場合都會設置盲磚。對此，就有網友發現某科技大樓的盲磚，竟然會帶著視障者去「撞門」，讓他相當傻眼，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，並表示「這擺明就是要害人的...」，只見地上有鋪「圓點跟直條型」的兩種黃色導盲磚，「圓點地磚」用於警告與提醒注意有叉路或要轉彎，而「直條型地磚」是做為引導用的。但若是跟著照片中的導盲磚，最後的直條型地磚卻是引導視障者撞上防火門，雖然在門的兩邊都有貼「圓點地磚」警告，但看起來為時已晚，這也是讓原PO相當傻眼的原因。許多網友看到也紛紛回應，「傻眼，這樣的設計很糟糕」、「根本是在害人嘛」、「真的很可惡耶，這很可能是驗收後改過門」、「什麼無障礙設施都只是做做樣子而已」、「做出這種工程與驗收單位應該要被判刑的」、「這真的要舉發，太惡劣了」、「這個認真要改善」、「完全虛設！根本沒有為視障人士著想」。貼文發出5個小時左右，就有網友經過該處，並且更新現場狀況「好了啦拆了啦！」可以從照片上看到，原本的盲磚已經被工作人員拆除，被擺放在牆旁，另外也有人建議，「如果下次有遇到類似情況，可以打1999，請相關單位注意喔」、「這樣對視障朋友滿糟糕的，能跟1999或該單位反應一下」。（編輯：許智超）