士林夜市慘！寧夏、南機場「沒捷運卻夯爆」 台人曝關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 10:52:04
受國際旅客減少、新冠肺炎疫情的雙重衝擊，近來部分夜市來客數出現雪崩式下滑，全盛時期人潮駱驛不絕的景象似乎已不復見。不過，就有網友在PTT八卦版提到，為何士林夜市人潮銳減，沒有捷運通過的寧夏夜市、南機場夜市卻依舊繁榮？貼文立刻引發熱議，網友紛紛點出致命關鍵。
原PO提到「奇怪？為什麼寧夏夜市還是看起來很多人？然後連捷運都沒直接通過，要繞一圈走10幾分鐘才有的南機場夜市，還被譽為台北市最強夜市」。反觀出了捷運步行2分鐘就能到達的士林夜市卻唱空城，不禁疑惑「同樣是觀光夜市的饒河街，雖然也是人潮看來變少了，但也沒像士林那麼慘，士林是在輸在哪？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友坦言「名聲臭掉還做臭的事情，就回不去了」、「士林只有觀光客會去」、「吃觀光客比重太高」、「我只知道士林夜市水果攤很有名」、「這夜市就專做外國人的，當然沒人去」、「輸在價格越來越貴」、「士林夜市真的不行，東西太貴」。不過，也有網友表示「以前劍潭捷運站對面那棟還沒拆掉的時候還比較好」、「食物不太創新，名聲被弄臭，但其實還是很多好吃的老店」、「南機場夜市太小，除了吃幾乎沒啥可逛」。（編輯：賴詠璿）