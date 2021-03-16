獨／蘇嘉全重出江湖 出任綠色立委聯盟理事長
記者胡宥心／台北報導
2021-03-16 15:01:25
前總統府秘書長蘇嘉全去年8月因姪子、立委蘇震清捲入SOGO案，向蔡英文請辭府秘書長職務獲准。蘇嘉全請辭後，相當低調，極少在媒體前曝光，不過，近日他有新動態，本月13日由民進黨卸任立委成立的「台灣綠色立委聯盟」進行理監事改選，蘇嘉全高票當選理事長，現在正值民進黨布局2022年選舉，蘇嘉全的新動向也備受矚目。
蘇嘉全去年8月請辭總統府秘書長後，僅在今年1月20日立法院舉辦的台日交流聯誼會中公開露面，除此之外，他甚少出席公開活動。不過期間他對姪子蘇震清案情發展相當關注，去年底法務部發文給立法院討論針對涉案立委是否延押時，他也數度向民進黨團關心進展。13日在台北喜來登飯店舉辦的台灣綠色立委聯盟理監事改選，現場綠營大咖雲集，包括將卸任的理事長、交通部長林佳龍、蘇嘉全、副總統賴清德親自到場監交。台灣綠色立委聯盟理事名單也有濃濃國營單位色彩，包括台灣車輛董事長蔡煌瑯、台灣世曦董座施義芳、全國農業金庫董事長吳明敏等。據與會者轉述，現場約近百名綠營卸任立委、國營單位董座參加，賴清德登場時，現場氣氛熱到最高點，賴致詞完畢後，更是掌聲如雷。台灣綠色立委聯盟是民進黨現任與卸任等立委所組成的團體，成員約有近百人，第一屆理事長由前立委、民進黨中執委廖本煙擔任，林佳龍、前澎湖縣長陳光復都曾擔任理事長，大部分成員是在2008年時幫蔡英文輔選的後援會主要幹部，負責競選後援會的重要籌辦事宜。2015年時蘇嘉全就曾擔任理事長，2016年他接任立法院長，本於議事中立公正立場，請辭理事長一職，蘇嘉全即使卸任，仍會依例出席活動。這次蘇嘉全回任理事長，勢必與民間綠營人士互動更將熱絡。