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台帛旅遊泡泡傳將對外宣布　外交部：進入最後確認階段

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-16 15:07:34｜2021-03-16 15:09:04

▲太平洋友邦帛琉新任總統惠恕仁將於下週就職。（圖／惠恕仁臉書）
▲媒體報導，台帛旅遊泡泡啟動後，帛琉總統惠恕仁可望訪台。（圖／惠恕仁臉書）
媒體報導，如果洽談順利，帛琉政府可望明日對外宣布台帛「旅遊泡泡」啟動，總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）也將於28日率團搭乘華航醫療專機來台。外交部今（16）日表示，台帛雙方密切溝通中，進展順利，進入最後確認階段。
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外交部今日例行記者會上，媒體詢問有關台帛旅遊泡泡進展，發言人歐江安表示，外交部長吳釗燮今早在立院也有說明，台帛雙方密切溝通中，進展順利。原則上，非常歡迎帛琉總統來訪，外交部正在做具體安排。
歐江安表示，各部會協調也積極進行中，指揮中心已經多次邀集外交部、交通部等相關單位進行協商，進展也非常順利，籌備緊鑼密鼓，進入最後確認的階段。相信很快會由指揮中心宣布確切的內容，外交部在此之前不會提供進一步的細節。
針對帛琉總統是否確定訪台？衛福部長陳時中今日上午在立院受訪表示，他並不知道。
外交部長吳釗燮1月下旬以總統特使身分前往帛琉，祝賀總統惠恕仁就職，由於帛琉號稱新冠肺炎零確診，吳釗燮此行也順道評估未來實施台帛安全旅行圈（俗稱旅遊泡泡），開放兩國觀光旅遊的可能性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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