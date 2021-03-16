傳王美花因麥寮接收站被總統罵 張惇涵：沒這件事
記者胡宥心／台北報導
2021-03-16 16:04:09
雲林縣政府公開反對第三天然氣接收站設在麥寮，總統府發言人張惇涵今天重申，由於距離遙遠、工程難度高、無法解決南電北送的問題、加上時程來不及，麥寮電廠不會是三接的替代方案。他也澄清，經濟部長王美花絕對沒有因為麥寮火力發電廠的事被罵或被念。
張惇涵今陪同總統蔡英文出席活動，他受訪還原3月2日總統接見八大工商團體情形。他說，確實有向台塑集團總裁王文淵關心，麥寮火力發電廠能不能轉成燃氣，這樣中部可以有效減煤、減空汙，關於中部減煤、減空汙的討論，但和第三接收站沒關聯性。張惇涵說，雲林麥寮距離桃園大潭超過180公里，距離非常遙遠，工程難度高，如果要轉為天然氣接收站，必須經過環評、地方民意跟地方政府的支持，保守估算時間至少要6年，時間上也趕不及2022年底即將要供氣的第三接收站。所以，麥寮電廠也不會是三接的替代方案。有報導指出，王美花認為王文淵願意推動麥寮火力發電廠由煤轉氣，與過去經濟部評估不同，還被蔡總統罵。張惇涵說，相關報導都是匿名訊息，他可以公開地講，「完全沒有王美花被罵這件事」，能源政策從蔡總統在野時期推出的十年政綱，到現在執政，都是非常重要的國家發展政策，因此會邀集各部會討論，會關心進度，所有的會議他都在場，王美花沒有被唸，也沒有被罵。張惇涵表示，第三接收站預計要在2022年底供氣，攸關台灣能源轉型的發展，當然社會各界提出很多替代方案，在未來一段時間可以進行更深入的交流與討論，最重要是供氣時程，目前三接在供氣時程上是最能符合能源轉型的方案。