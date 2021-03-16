房租太貴？蔡詩萍嗆王定宇「無情無義」：得了便宜還賣乖
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 16:19:17
已婚的民進黨立委王定宇和同黨發言人顏若芳被爆「一週同居5天」，兩人對外宣稱彼此是房東、房客的關係，堅決撇清地下情。王定宇更在接受媒體訪問時直言「房租8000元我還嫌太貴」，一句話再掀爭議。對此，媒體人蔡詩萍今（16）日在臉書發表給王定宇的公開信，批評王定宇輕率無情的甩鍋，「得了便宜還賣乖的男人，可悲，可憐，可惡，可憎！」
蔡詩萍評論王定宇與顏若芳的「租屋風波」，強調自己本不想太多著墨，畢竟孤男寡女共處「一屋，兩室」，實在很「瓜田李下」，但除了「此事難看」之外，八卦就是八卦，沒有什麼好多說的。但王定宇的一句「八千元房租也太貴了」，卻讓蔡詩萍怒了。蔡詩萍直言王定宇「安安靜靜」搬離顏若芳的家即可，何必要倒打「房東顏若芳」一拳呢？「這房客王定宇未免太奧客了些吧？」蔡詩萍強調「房東房客說」成為脫身的台階，一般人應該都會私下喘口氣，暗自慶幸好加在，但顏若芳黯然離開工作現場一陣子，王定宇不受影響照做他的立法委員，卻還在說「八千塊太貴了」這種不夠朋友道義的話，讓蔡詩萍直呼意外。蔡詩萍質疑，「如果太貴，當初為何要租？怎麼當初不嫌貴？立院會館不用錢啊！」蔡詩萍認為王定宇的人格特質裡，有一種「蠻不在乎的」傲慢。更感慨王定宇事後這樣輕率、無情的甩鍋，「暴露他的本質，是無情無義的」。最後更送王定宇一首《男人不該讓女人流淚》，批評王定宇是「得了便宜還賣乖的男人，可悲，可憐，可惡，可憎！」而王定宇今日面對媒體再次被詢問房租太貴的問題，則回答說：「你們怎麼連玩笑話都分不出來呢？好好玩喔」。（編輯：倪浩軒）