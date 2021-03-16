FB高層對話曝光：祖克柏「統治20億人」 要求卸任CEO
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-16 16:25:41｜2021-03-16 17:22:41
美國極右團體「Project Veritas」近日在網路上公布一段影片，內容是臉書（Facebook）全球計畫負責人湯瑪斯（Benny Thomas）的談話，湯瑪斯指臉書公司已經成長為一頭難以掌控的巨獸，美國聯邦政府應該要出手介入，將臉書以及Google拆解成數家公司。
美國媒體報導，影片中湯瑪斯正與臥底記者對話，他說道，「我在一家對世界造成很多傷害的公司工作，（公司）它做了很多好事，但也導致很多損害」並指出，人類歷史上從來沒有一個國王統御20億這樣龐大的人口，而馬克‧祖克柏（Mark Zuckerberg），臉書的創辦人兼CEO，卻擁有這樣的權利。臉書近年業務逐漸擴大，併購了幾個知名的平台，包括Instagram、虛擬實境公司Oculus、通訊軟體WhatsApp。湯瑪斯表示，祖克柏才36歲，他所擁有的權利卻已經超乎他能夠承受的範圍。湯瑪斯認為，世界上不該有任何人擁掌控20億人口的權力，這些被併購的平台，或是臉書，應該被切分為數家公司。湯瑪斯表示，他會致力於拆分公司，甚至會要求祖克柏卸任CEO。對於臉書近期遭遇的訴訟，包括涉及壟斷、隱私安全問題等等，湯瑪斯認為這種情況會膠著好一陣子，甚至數年，因為美國政府官員會繼續想辦法管制網路科技平台。湯瑪斯說道，「政府必須進一步打擊Google、臉書。我寧可賺少一點，但讓世界變得更好。」並且在另一段錄音中形容，Google和臉書已經不只是「公司」而是「國家」，科技巨頭的版圖必須停止擴張。