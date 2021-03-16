專「代排」熱門餐廳！男曝驚人月收 陸網驚：比我月薪高
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 17:47:57
不少知名店家會吸引大量來客，也會因此出現排隊人潮。就有人看中其中商機，在中國大陸南京，就有一名男子表示，自己在今年2月，光靠代排餐廳，就賺進2萬人民幣（約新台幣8萬），消息曝光也引發討論。
據陸媒《沸點視頻》報導，南京近年出現一種奇特現況，不少熱門餐廳外，都會出現排隊人龍，一段時間後店家仔細觀察才發現，多數人都是重複的面孔，來領取登記號碼牌。有店家受訪表示，當初也有詢問這些排隊人士是否為「黃牛」？但從沒得到正面回應，久而久之店家也習以為常，決定不再干涉。更有一位專職代排的男子受訪指出，自己平時的工作內容就是向餐廳登記、取號，替客人在現場排隊等待，收費方式則以用餐人數與時段熱門程度來變化。這位代排男子更表示，自己在今年2月農曆年間，即便當地設有防疫規定，仍舊進帳2萬元人民幣（約新台幣8萬）。不少大陸網友看完也紛紛回應「為了吃一頓飯喝一杯奶茶排好幾個小時，我覺得是在浪費時間浪費生命」、「時間就是金錢，你賺你的，我賺我的」、「這個感覺挺賺錢的」、「太扯了，以為這只是賺外快，沒想到比我月薪高」。（編輯：潘毅）