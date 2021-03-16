海底撈員工超高薪？他曝「真實數字」驚呆　釣店員揭辛酸

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，這一年來國內外經濟大受影響，也讓不少人苦嘆「工作難找」，不過近日就有網友發現，海底撈火鍋的外場服務員薪水竟然高達「3萬6千元」，貼文一出，引起熱議，也意外釣出店員揭辛酸。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示近日她路過某個地方看見海底撈火鍋「招聘」的廣告看板，而從看板上可以發現，在台北市的海底撈「內場傳備菜員」，正職起薪為31500元，實習則為每小時165元；而「外場服務員」正職起薪更高達36000元，實習期則是每小時180元。

▲一名女網友在《Dcard》以「海底撈薪水算不算蠻高的」為題發文，並附上招聘圖片。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起熱議，「跟國營事業僱員比，起薪比我高欸，我受訓期24K」、「實習時薪比警察加班費還高」、「是真的蠻高的，但海底撈營業時間長，輪班超累...還有可能會輪到小夜班，到凌晨2.那種，而且我覺得他們的服務真的很好」、「很高喔，我在新加坡的一間火鍋店也是大集團品牌工作，薪水大概46000，新加坡的海底撈跟我一樣職位的有52000」。

但也有自稱是海底撈的員工與知情人曝辛酸，「朋友之前做海底撈做到身體壞掉」、「對啊外場就是一個月35000起跳，但是最大缺點是輪班，一整個月輪小夜班，下午五點上班上班凌晨兩點下班，還是會接近三點才能到家入睡，年輕還可以這樣，但是這種工作哪能做久，前男友是海底撈外場，一個月都見不到幾次」、「我聽說海底撈出錯扣錢也扣很兇，在中國是這樣，不知道台灣是不是」、「海底撈前員工路過，正職薪水比一般餐飲高都是有原因的，認真建議有心向上的人可以挑戰高薪」。

還有人透露若想成為海底撈「正職」，其實沒這麼簡單，還需要經過考試受訓才可以，「各位，先別衝動，海底撈想爬正職要先考試，而且勞累程度肯定是你們沒辦法想像的，上班8小時，連喝水都要等變臉時間，一般爬正職要先工讀半年至一年才有辦法考過考核」、「海底撈進去是一個崗位，你想學別的崗位要花休假時間去學，等該學的學好了才有可能可以轉正職，而且海底撈是要輪凌晨夜班的，等於在正職考試前根本沒休假」。（編輯：郭佩蓉）