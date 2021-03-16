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特斯拉美證交會公文曝　馬斯克新頭銜：自封「電音之王」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-16 18:40:14｜2021-03-16 20:04:28

▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）擠下亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos），成為目前的全球首富。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國證券交易委員會（SEC）近日公布文件，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）在文件中自封「電音之王」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國證券交易委員會 （SEC）昨（15）日公布一份文件顯示，電動車龍頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）將繼續擔任CEO並且新的頭銜還加上了「電音之王」（Technoking of Tesla）而財務長科寇恩（Zach Kirkhorn）則被封為「貨幣大師」（Master of Coin）。
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美國媒體報導，雖然馬斯克、科寇恩新增了特殊的頭銜，但其他特斯拉高階管理者則是維持相對嚴謹的職位。馬斯克近期不斷肯定投資加密貨幣比特幣（Bitcoin）的決策，大大刺激加密貨幣市場，比特幣價格不斷飆高。馬斯克新的頭銜也成為網路迷因，但媒體注意到，特斯拉汽車部門總裁吉倫（Jerome Guillen）上週被調動為重型卡車總裁。
特斯拉近期致力於推出電動半掛式卡車，原計畫2019年面世但嚴重延誤。馬斯克早前表示，卡車需要特斯拉電動車5倍的電池，但卻無法賣到5倍的價格，有些不合理，但吉倫被調至卡車部門，代表馬斯克仍未放棄該計畫。
另外，馬斯克近期的驚人之舉還有花費15億美元投資比特幣。外界認為這和財務長受封「貨幣大師」有關，而馬斯克的「電音之王」可能與歌手女友格萊姆斯（Claire Boucher Grimes）有關，兩人去年曾表示要把兒子取名為「X Æ A-Xii」引起熱烈討論。
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