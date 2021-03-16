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新婚人妻赴酒店面試！經理曝「錄取前提」　陸網友全氣炸

編輯中心/綜合報導

2021-03-16 23:26:23

▲男子在飯店的酒吧喝杯啤酒，竟被收台幣 200 萬元！（示意圖／與本文無關，取自 Unsplash ）
▲一名住在重慶市的28歲女子，在去年步入婚姻，近期也到當地一間酒店面試應徵。（示意圖／與本文無關，取自 Unsplash ）
近年來男女平權的觀念逐漸在世界各國普及，然而仍有不少爭議事件發生。在中國大陸重慶，就有一名女子指控自己遭受性別歧視，更驚動當地政府相關部門出面回應。
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綜合陸媒報導，一名住在重慶市的28歲女子，在去年步入婚姻，近期也到當地一間酒店面試應徵，沒想到店經理就要求她必須要先簽屬「一旦懷孕就要自行離職」的保證書。
▲酒店經理就要求這位人妻必須要先簽屬「一旦懷孕就要自行離職」的保證書。（示意圖／翻攝pexels）
▲酒店經理就要求這位人妻必須要先簽屬「一旦懷孕就要自行離職」的保證書。（示意圖／翻攝pexels）
遭受如此對待，也讓這名女子氣得到媒體留言板發文投訴，「我去年結婚，今年28歲，就是因為沒有生小孩，找工作就要這麼被對待嗎？那政府的生育保險有何意義？」
▲這則投訴貼文在陸網掀起爭論。（圖／翻攝人民網）
▲這則投訴貼文在陸網掀起爭論。（圖／翻攝人民網）
完整過程曝光後也掀起眾多陸網友關注，並感慨回應「如果沒有相關的政策或補貼保護女性工作者的權益，生育率永遠提高不了」、「這是普遍現象，處理了一家還有一家，沒用，以後只會更隱蔽，不會杜絕」「現在公司面試都這樣，如果聽到妳剛結婚，一般馬上就不考慮錄取了」、「我有一朋友前年結的婚，去面試，人家企業就直接說你是過來休產假的吧」。
最終事發地點的相關部門也在該則投訴文下方回應「已向該單位進行了勞動保障法律法規宣傳，要求該單位依法維護勞動者權益。經工作人員電話聯繫，該公司已與貼文者協商處理。工作人員也已告知，若單位存在違反勞動保障法律法規的行為，可攜帶相關證據進行投訴，我們將依法進行調查處理」。（編輯：潘毅）
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