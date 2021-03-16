新婚人妻赴酒店面試！經理曝「錄取前提」 陸網友全氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 23:26:23
近年來男女平權的觀念逐漸在世界各國普及，然而仍有不少爭議事件發生。在中國大陸重慶，就有一名女子指控自己遭受性別歧視，更驚動當地政府相關部門出面回應。
綜合陸媒報導，一名住在重慶市的28歲女子，在去年步入婚姻，近期也到當地一間酒店面試應徵，沒想到店經理就要求她必須要先簽屬「一旦懷孕就要自行離職」的保證書。遭受如此對待，也讓這名女子氣得到媒體留言板發文投訴，「我去年結婚，今年28歲，就是因為沒有生小孩，找工作就要這麼被對待嗎？那政府的生育保險有何意義？」完整過程曝光後也掀起眾多陸網友關注，並感慨回應「如果沒有相關的政策或補貼保護女性工作者的權益，生育率永遠提高不了」、「這是普遍現象，處理了一家還有一家，沒用，以後只會更隱蔽，不會杜絕」「現在公司面試都這樣，如果聽到妳剛結婚，一般馬上就不考慮錄取了」、「我有一朋友前年結的婚，去面試，人家企業就直接說你是過來休產假的吧」。最終事發地點的相關部門也在該則投訴文下方回應「已向該單位進行了勞動保障法律法規宣傳，要求該單位依法維護勞動者權益。經工作人員電話聯繫，該公司已與貼文者協商處理。工作人員也已告知，若單位存在違反勞動保障法律法規的行為，可攜帶相關證據進行投訴，我們將依法進行調查處理」。（編輯：潘毅）