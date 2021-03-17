警察一路跟蹤短褲妹！她停車秒懂原因 全場震驚：可報案
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 09:01:57
常常我們都會說女生一個人深夜回家千萬要小心，因為常常有惡意人士跟蹤女生的消息時有所聞，但如果今天是警察跟著你，甚至一路跟回家，是否讓你感到更安心呢？近日，一名女網友就分享自己獨自騎車回家時，遇到警察深夜一路跟蹤，甚至跟回家門口，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「前幾天凌晨4點在朋友家聚會結束，當天也沒有喝酒，因為沒騎自己的車出門，在路上租了共享機車騎回家，從大稻埕開始騎，準備騎回南港，結果騎到華山附近的時候，就發現一名年約30歲的警察，一直跟在我後面」。「我知道我當天穿短褲跟皮衣外套，很像看起來剛剛喝酒狂歡結束，加上又騎共享機車很詭異，但我真的沒有喝酒，我也不怕被攔查，結果那個警察就這樣一路跟我到我家樓下，最扯的是，那警察趁我找車位時，跑來跟我說我在我家樓下巷口闖紅燈，但那路口之前出過死亡車禍，才剛新設紅綠燈，我還目睹那場車禍，歷歷在目，所以我根本不可能闖那紅燈。」原PO提到「後來那員警就叫我吹酒測器，這讓我感到非常不舒服，如果是要盤查我有沒有酒測，為什麼不要直接攔，要刻意跟我保持距離停紅燈，偷偷的尾隨，連在小巷時，還躲到騎樓車子後面，像是怕被她發現的樣子，人民的保母不該是讓人心安的嗎，但他就像個跟蹤狂一樣....真的很不舒服」。貼文一出，網友紛紛回應「我真的會直接騎到警察局前面＝＝」、「好瞎，怎可能要盤查不直接攔還尾隨」、「如果真的不舒服，而且心有餘悸，可以考慮去『報案』，不是警察這樣的行為就叫『正當』」、「就是想抓酒駕啊，但我覺得這樣一路尾隨到家也太誇張」、「想抓酒駕直接講啊，尾隨到家也太扯」、「深夜沒事幹想抓酒駕啦，只是方法錯了吧」。（編輯：張嘉哲）