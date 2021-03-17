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爽和男友洗澡卻崩潰？女生秒認「2原因」：洗一次就瘋了

編輯中心/綜合報導

2021-03-17 09:23:07

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▲男網友分享自己女友不想跟自己洗澡的原因在於「很害羞」，但卻釣出不少女生吐露心聲。（示意圖／取自pixabay）
情侶在一起時總會有一些親密的舉動，可能常常一起洗澡、或是在家時敢只著內衣褲等等，都是非常稀鬆平常的事情。不過，近日就有一名男網友表示「跟女友交往好幾年」卻很少一起洗澡，原因是「女友會害羞」，結果貼文一出，反而釣出不少女生揭露真正不敢跟男友一起洗澡的「2大主因」，引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「我跟女友在一起好幾年了......可是我們幾乎很少一起洗澡她會害羞，有幾次一起洗澡是去汽車旅館，我都趁她洗到一半硬跑去跟她一起洗！它就半推半就的只好一起洗， 然後最近手骨折了，行動不便所以只能叫她幫我洗澡.....這件事她倒就不會抗拒，但感覺她還是會害羞就是了，想問大家，跟另一半洗澡是很平常的事嗎？」
▲網友詢問大家是否會跟自己的另一半共同洗澡，引發討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友詢問大家是否會跟自己的另一半共同洗澡，引發討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，不少女生出面回應「我也不愛跟男友洗，一直在那邊亂摸，是要不要洗澡」、「不想跟男友一起洗欸，每次都那邊亂摸，想好好洗澡不行嗎」、「吼，我男友就很愛在那邊亂摸不好好洗澡，之前洗一次就發瘋了」、「是很有情趣，但發現會搶水，或者水溫不同很麻煩」、「男友都說我洗的水很熱....還有會一直亂摸哈哈哈哈哈哈」、「冬天冷到爆在那邊搶水，很容易感冒」、「一開始很期待，洗到後面會搶水就不要了」。
綜合女生意見，不少人認為不想跟男友洗澡的主因在於「男友都愛上下其手」以及「雙方會搶水，洗澡品質降低」，因此不愛與男友一起洗澡；不過，也有不少網友表示「我爸媽在一起28年，現在還是會一起洗」、「每次見面幾乎都一起洗，跟吃飯一樣平常」、「我跟男友同居四年了，每天都一起洗，好幸福餒」、「我男友都幫我刷背，超棒的」、「兩人一起洗有人幫忙刷背真的很幸福」。（編輯：張嘉哲）
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