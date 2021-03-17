改名叫「鮭魚」爽吃壽司郎！媽崩潰洩驚人秘密 男秒臉綠
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 11:12:14
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，但活動一推出，不少人認為超沒誠意，因為根本不可能有人叫做「鮭魚」，沒想到活動才宣布隔天，就有一堆民眾立刻衝去改名，令不少網友大開眼界，也因此鬧出不少逗趣的笑話。
ㄧ名網友在PTT貼文指出「最近壽司郎好像有舉辦活動，名字叫鮭魚的可以免費喔？結果真的一堆跑去改鮭魚，看年紀好像都差不多耶，這是這麼值得的事情嗎？」只見貼出的多張身分證照片中，有一組對話照片，一名男性詢問母親表示「可以去改名嗎？吃完再改回來，反正改名字只要50元，我等於花一百塊吃鮭魚，怎麼樣都划算」，媽媽則無奈回應「我買給你吃就好了啊，改名字只有一次，改了就改不回來」。接著兒子表示「我有查過，是三次」媽媽則突然說「三次不是都你自己改的啦」，兒子又表示自己看錯「我看錯了，改名字是是二次，這樣改過去改回來剛好」，媽媽則回應「那你小時候我們改過一次了，你只剩一次」，此時兒子瞬間臉綠....因為他已經將他的名字改成「許星光流連擊鮭魚」，這讓媽媽超傻眼表示「你會永遠叫鮭魚」。貼文一出，不少網友回應「推最後一組對話XD」、「許星光那個太好笑了」、「沒有啦現在可以改三次啦，嚇嚇你，看你下次還敢不敢貪小便宜」、「那個改名會登記到個人戶籍，一輩子洗不掉的紀錄，真夠糗」、「一盤多少錢有必要這樣？」、「那是好險現在三次，不然真的一輩子叫鮭魚」、「笑死了啦，你會永遠叫鮭魚，太好笑，後勁很強」、「那些人長大後應該很想死吧，超丟臉」。事實上，根據我國《姓名條例》規定，除每人一生可改名3次外，考量外國人歸化我國時，取的中文姓名可能因不熟悉中文，導致其姓名粗俗不雅，所以外國人或無國籍人取用中文姓名後，還可申請更改姓名1次，而雖然上述網友的狀況還能再改回本名，但會留下紀錄，只為了吃免錢的鮭魚而改名，讓不少人感嘆「不可思議」。（編輯：張嘉哲）