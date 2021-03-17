香蕉放一禮拜還是綠的！達人「放1物」神解：真的很神奇
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 12:17:29
往往我們去買水果的時候，總會想說買個沒那麼熟透的水果回家放，可以等待成熟一點再吃，但近日就有網友分享自己買了一串綠色的香蕉，想要等待他成熟一點再吃，但放了一個禮拜卻都沒熟，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「這串香蕉買回來已經擺一個多禮拜了，我每天都陪他吃飯看電視聊天怎麼還不熟...」只見貼出的照片中，整串香蕉都是綠色，與我們一般在吃的黃色香蕉不同，看起來非常不可口。貼文一出，不少網友紛紛歪樓回應「你可以跟他裝熟啊XD」、「感情總是需要時間經營的」、「睡覺的時候一起睡啊，很快就熟了」；不過，也有不少內行人表示「放蘋果就可以囉！」、「放蘋果在旁邊就可以熟了」、「放蘋果啦！蘋果會催熟」、「我們家是放蘋果加上包報紙，一下就熟了」、「放蘋果啊，之前放過兩三天就整串變黃，真的很神奇」。而根據「農業知識網」教學，一名農夫表示「我自己有種香蕉，通常都等樹上有一兩條黃了才會採收，這樣就不催熟了，個人認為這樣比較健康，當然放蘋果也是可以，如果放一個禮拜都沒有熟表示果農太早採收了，或者是遇到啞巴香蕉」。事實上，這個原理在於，將蘋果擺在香蕉旁邊，運用後熟時乙烯的釋放作用，蘋果熟成時持續產生乙烯，能增加青香蕉的呼吸作用，香蕉受到乙烯影響因此增快轉熟，而香蕉本身也開始釋放乙烯，使得周遭的乙烯量增加，香蕉便能加快轉黃、熟。（編輯：張嘉哲）