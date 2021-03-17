求職狂被打槍「突收公司一訊息暖哭」！網全急壞：不單純
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 14:02:33
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有女網友指出，近期找工作不太順利，沒想到卻突然在人力銀行上收到某公司的溫馨關懷，讓她驚喜直呼「心裡有一點被暖到！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己已待業一段時間，然而某天卻收到一間直播公司的溫暖關懷，隨後她便貼出照片，只見該公司於2/26向原PO發出面試影音互動人員的邀約，對方就在訊息中表明「想邀請你來我們公司一起學習一起成長一起賺錢，一起便成內外兼具的有錢、有智慧的女人」。但當時原PO並沒有理會該訊息，直到3/15，對方突然又關心詢問「看你在上面蠻久的，求職都還順利嗎？」讓她一收到就暖心直喊，「心裡有一點被暖到，但我還是不會選擇到直播公司上班，覺得有趣分享給各位，祝福大家都求職順利」。貼文一曝光，就引來許多網友討論，「我也收到過！當下覺得很難過，被發現待業很久」、「原Po一定是正妹！」、「好好笑，突然很溫暖」、「我之前也有收到一樣職位一樣內容的通知信，但當下看了覺得很火大就是了哈哈哈哈！可能那時候找不到工作又看到這種好像假問暖的感覺就很生氣哈哈哈」、「才過17天是有多久...」。但也有人認為背後不單純，直言「因為是。直播。產業」、「我也有收到一模一樣的當下我只覺得傻眼因為我才剛開履歷一天==，後來想想是隨機發的但還是覺得很瞎就是」、「可能對每個人的開頭都這樣」、「我也收到四五個直播的，然後換了一張很醜的學士照，還是會有他們應該是亂槍打鳥概念」、「之前收過經紀公司的～就我的長相怎麼可能會有人想找我當什麼偶像明星，所以有去查過，那間公司名聲很差騙一些懷有星夢的年輕人」。（編輯：陳雅雲）