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合影粉絲！周潤發「擺臭臉」真相曝光　全網氣炸

娛樂中心／綜合報導

2021-03-17 13:20:18

▲周潤發與粉絲合照板臉孔，真相曝光。（圖／華映提供、捕獲野生發哥臉書）
▲周潤發與粉絲合照板臉孔，真相曝光。（圖／華映提供、捕獲野生發哥臉書）
巨星周潤發向來遇到粉絲拍照都來者不拒，親民形象深植人心，不過近日有山友分享和野生發哥的合照，照片中的周潤發明顯面露不悅，引起議論，而在原PO還原整個狀況後，網友氣得痛批原PO：「沒禮貌的人！」
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周潤發日前在爬山時被一名山友捕獲，該山友在臉書社團「香港行山遠走之友（吹水山谷）」秀出與發哥合照，只見周潤發收起過去招牌笑容，面色帶點錯愕及無奈，即便戴著墨鏡也可感受他微微的怒氣，情況相當罕見。
▲山友分享照片，周潤發（右）面有難色。（圖／捕獲野生發哥臉書）
▲山友分享照片，周潤發（右）面有難色。（圖／捕獲野生發哥臉書）
原PO被網友追問發哥臭臉原因，透露自己當時正要下山，遇到周潤發和方中信準備上山，由於發哥當下在跑步，他便趕緊上前問對方可不可以拍照，還沒等發哥回答，下一秒就拿起手機拍下合影。原PO表示，他察覺到「有點妨礙他（周潤發）」，所以拍完後有說：「不好意思，謝謝！」
此外，原PO也說，當時周潤發旁邊圍很多人，似乎怕影響秩序所以都沒答應拍照，他道完歉後發哥只「看了一眼就離開」。
不少網友聽完恍然大悟，怒批原PO厚臉皮：「懂不懂尊重啊」、「從沒看過發哥拍照這樣，你真的有問題」、「你好不好意思啊」、「我遇到發哥都笑臉拍照，如果他臭臉有9成都是因為對方做了不禮貌的行為」，不過也有人緩頰：「可能他第一次遇到發哥太興奮，下次他就知道不能這樣了！」（編輯：楊穎軒）
▲周潤發常和民眾自拍，且多主動拿手機掌鏡。（圖／双喜）
▲周潤發常和民眾自拍，且多主動拿手機掌鏡。（圖／双喜提供）
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