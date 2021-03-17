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NBA／轟50分投進致勝罰球　Lillard：我想起對雷霆的比賽

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-17 14:05:34

拓荒者當家球星Damian Lillard渴望球隊爭取Draymond Green入隊
▲拓荒者當家球星Damian Lillard靠罰球絕殺鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）
「Dame Time」再度於摩達中心上演，今天波特蘭拓荒者在主場對戰紐奧良鵜鶘的比賽，靠著主將Damian Lillard在末節狂砍20分、全場轟下50分，還在終場前1.2秒投進致勝罰球，終場球隊以125:124逆轉贏球。
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此役拓荒者在比賽還剩6分鐘的時落後17分，但在接著他們打出了一波25:7的高潮，一舉逆轉比數，其中Lillard通過得分或助攻貢獻了其中的18分，展現球星價值。
讀秒時刻，拓荒者4分落後，Lillard先是切入完成三分打，接著在最後1.2秒出手投籃時要到對手犯規，他罰進兩球逆轉比數，雖然鵜鶘之後靠著成功的發球戰術，把球橫越大半場交給了Zion Williamson，但他打板未能命中，比賽就此結束。
Lillard今天出戰40分鐘，全場20投13中，包括6顆三分球，此外他罰球18投18中，得到50分、10助攻、6籃板。拓荒者贏球後以23勝16敗暫居西區第6。
談到今天的逆轉秀，Lillard受訪時表示很像當年對雷霆的季後賽，「比賽時間所剩不多，我們就是拼命追趕、打出競爭力，就是要努力讓事情朝我們希望的方向發展。」
2019年西區季後賽首輪，雷霆對上拓荒者，當時外界都看好雷霆能勝出，但拓荒者在Lillard場均33分，投籃命中率46.1%的優異表現帶領下取得優勢。第5戰他轟下50分，投進了致勝三分球，帶隊淘汰雷霆晉級。
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