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飛行成本最便宜！空軍首支F-16V作戰聯隊月底辦接裝典禮

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-17 15:38:34｜2021-03-17 15:42:27

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▲空軍第四戰術戰鬥機聯隊將在本月底進行首支F-16V作戰聯隊接裝典禮。（資料照／記者呂炯昌攝）。
空軍第四戰術戰鬥機聯隊將在本月底進行首支F-16V作戰聯隊接裝典禮，空軍參謀長黃志偉今（17）日表示，目前已接裝42架F-16V戰機。F-16也是空軍三型主力戰機中，操作成本最低廉。
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立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正進行業務報告，並備詢。民進黨立委王定宇質詢時，關心F-16V戰機的換裝進度。列席備詢的空軍參謀長黃志偉表示，嘉義空軍基地第四戰術戰鬥機聯隊在月底將進行接裝典禮，目前已接裝42架F-16V戰機。
王定宇詢問F-16V辦接裝典禮有何意義？黃志偉表示，F-16V戰機看得更遠，打得更早，也打得更遠，戰力比現行機種增強，而空軍之所以舉辦接裝典禮，是因為未來空軍嘉義基地所有的戰備訓練任務，都會由F-16V戰機擔任，戰力將提升一個世代，將更為堅強。
民進黨立委高嘉瑜質詢時關切共機頻頻擾台，成為消耗戰，花費成本是多少？黃志偉表示，F-16戰機每小時飛行成本大約15萬元、IDF經國號成本22萬、P-3海上巡邏機20萬，今年作業維持費用多編列21億，後續費用還是要看共機的狀況。
 
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