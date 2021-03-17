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P聯盟／楊敬敏左膝骨挫傷　盼大勝早日回歸賽場

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-17 15:46:20

▲福爾摩沙台新夢想家老將楊敬敏
▲福爾摩沙台新夢想家老將楊敬敏。（圖／聯盟提供）
福爾摩沙台新夢想家本土一哥楊敬敏，上周因和對方洋將大勝互撞而受傷，經檢查後確定無結構性損傷，僅骨頭有些挫傷。不過讓他難過的是，賽後有質疑他是故意傷人的聲音傳出，對此他也在臉書上發文抒發心情。
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上周賽事，楊敬敏和大勝在一次攻防回合中，不慎互撞膝蓋，兩人隨後都痛苦的倒地，接著都要看隊友攙扶才能離場。今天接受核磁共振檢查，前者確定是韌帶和半月板沒有損傷，但撞擊造成骨挫傷、腿後肌肌腱緊繃問題，目前已經開始進行治療與復健。
而對於賽後有人質疑他故意弄傷大勝，楊敬敏昨天無奈的在社群網站上發文澄清，直指本來一場「單純的比賽」，因此而變味了。
「場上互相較勁，展現出高張力刺激的拚戰精神，球迷間的吶喊掌聲...你永遠不知道下一秒會發生什麼事情，這不就是籃球迷人的地方？」楊敬敏寫到，「從球團、球員、球迷...我相信沒人願意樂見，願意發生這樣的事件，更不會有人為了勝負，去做傷害對方、甚至傷害自己的行為，去換取球隊的勝利。」
楊敬敏說，自己打了這麼多年，當了這麼多年的職業球員，身體就是最重要的資產。「然後，卻有奇奇怪怪的報導、文章...『質疑惡意讓對方受傷』等等，看到了確實，恩．．．不予置評！」
「相同類似的事件也出現、發生過很多，『我們不要因為他人的錯誤而買單』，現今社會教會了我們很多，更讓我們學習到更多。」楊敬敏最後如此總結道。
楊敬敏除了無奈之外，也尊重每個人的言論自由，同時他也誇讚大勝是一位好球員，希望他早日康復回歸球場。
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