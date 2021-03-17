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P聯盟／有洋蔥！為學弟賺紅包　田壘忍腳痛完成180度側扣

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-17 16:49:37

▲寶島夢想家前鋒田壘。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）
▲寶島夢想家前鋒田壘。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）
福爾摩沙台新夢想家球星田壘宣布退役，讓不少球迷相當感傷，也在網路上透過分享影片懷念他昔日在場上的表現。近期夢想家股東陳立宗也在IG上放上一段田壘灌籃的影片，並說明箇中緣由，讓人看到壘哥總是為人著想的一面。
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田壘從學生時期就是風靡台灣球界的好手，200公分以上的身高，又有絕佳的靈活性，讓他成為寶島各聯盟五大好球的常客，尤其是拿手的灌籃，在台灣更是罕有敵手。
近年因為傷病和老化，田壘已經比較少飛天遁地了，不過陳立宗分享了一段值得紀念的影片，裡面前者就像年輕時候一樣完成高難度灌籃，但更動人的卻是背後的故事。
陳立宗寫道，「2020年的1月10號，就在疫情爆發ABL停賽前，我們作客廣東中山的賽前跑籃。沒錯，空中補扣、側身180度側扣，賽前還忍痛將變形的腳踝積水刮開才能綁腳的他，來了這麽一段即興演出」
至於為什麼？原來是當天有台商為了獎勵少有上場機會的紀松佑和張耕淯，因此決定他們每跑籃扣籃成功一次，就發一包紅包做為激勵。不過兩人嘗試幾次都未能成功，也讓一旁的田壘決定幫他們一把。
田壘後來忍著腳痛，完成了高難度灌籃，也讓兩位學弟賺到了紅包。一旁的陳立宗紀錄下這一刻，今天在分享給其他喜愛的球迷後，也感性的說：「我不知道有多少籃球員37歲還能這樣飛，但是你們的壘哥，就是其中之一謝謝你，壘哥，就像拍這影片當下我那語無倫次喊聲，謝謝你讓台灣的籃球迷，如此快樂的吶喊過！」
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