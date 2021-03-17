改名「鮭魚」吃免費壽司很賺？醫曝背後成本：沒風險概念
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 17:08:52
日本連鎖壽司店近日舉辦諧音活動，只要名字有「鮭魚」兩字就可享全桌免費優惠，出現部分民眾衝去改名享用優惠。對此，ICU醫生陳志金則分析其中的「真實成本」。
陳志金醫生表示，「業者或許會想到，有人可能會為了吃免費，就去改名。但是，應該沒有想到會有這麼多人仿效！而且還揪團重覆吃。 不過，這些損失，相對於新聞報導的話題性、免費的廣告，其實，業者也不算虧」。至於為何會出現改名潮？陳志金也認為，因為在台灣，改名的限制很寬鬆，而且方便又快速，只要花50元就可以搞定。加上時間成本不是太高。可能並不限於沒有在工作的人或時薪不高的人，單純覺得好玩、有話題性需求的網紅，說不定也會仿效。不過改名吃免費，真的像表面上這麼好賺嗎？陳志金則分析，「吃完再改回原名，實際上就會用掉2次改名的機會，只剩下一次。值不值得？就看個人了。且在叫「鮭魚」的這段期間，要記得，你的其他證件上的名字是和身份證上不同的，會不會造成困擾或是危險？這個很難說，就怕有個萬一。就要老天爺也保佑你，這段時間，不用去銀行急領錢、不用辦各種需要用到身份證的手續，也不會遇到需要填寫姓名的狀況等等。有沒有可能會遇到意想不到的巧合？或者有個萬一?而造成什麼遺憾呢？讓我們繼續看下去」。此外，因為改名紀錄也會永遠存在，陳志金醫師也感慨「留下這個瘋狂的記錄，對自己將來的男女朋友、另一半、子孫們、甚至是公司學校、或者將來從政，會不會造成負面影響呢？例如，給人的印象是你會輕易的為了幾百元而動搖或抛棄自己的名字？不可不慎，這將是一條『不鮭路』」。（編輯：潘毅）