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首批AZ疫苗通過安全檢驗！陳時中：最快下週一開打

記者劉雅文/台北報導

2021-03-17 19:15:59｜2021-03-17 19:16:09

▲衛福部長陳時中，今（17） 天晚間突然宣布國內疫苗最新進度。(圖／記者劉雅文拍攝)
▲衛福部長陳時中，今（17） 天晚間突然宣布國內疫苗最新進度。(圖／記者劉雅文拍攝)
中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，今（17）日晚間六點多突然召開臨時記者會，宣布台灣先前到貨的11.7萬劑AZ疫苗，已經完成所有檢驗。，且他強調皆符合相關安全標準。
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對於新冠疫苗何時開打，陳時中也表示將在18、19號進行相關會議，最快19號進行配送，預計最快下週一可以開打，至於先前陳時中允諾希望讓11.7萬人可以先打第一劑，他今天也改口表示，因為擔心後續疫苗到貨時程延後，將會以6萬人施打為優先。
陳時中提到，一開始還是保守一點，先以確定的6萬名醫護人員施打2劑為目標，之後如果有疫苗到貨，才會考慮逐步施打，如果8個禮拜內無法得到第2批，則會保留6萬劑給醫護人員接種。
至於各縣市的接種意願，陳時中提到，目前接種意願最高的是金門的醫護，第一線有201人願意接種，接種意願100％，其次是花蓮92%，新竹縣72%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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