橫跨雙北從碧潭騎到動物園！景美溪左岸自行車道全長4.4公里
ReadyGo
2021-03-18 00:30:27
圖文/新北市政府水利局
景美溪左岸受河川地形影響，高灘地腹地侷限，過去是新北市轄高灘地中，唯一未設置河濱自行車道系統的流域，新北市民想使用臺北市的河濱自行車道，必須先想辦法跨過景美溪，如今景美溪新北市側自行車道終於完工，全線正式啟用全長約4.4公里，左右岸雙北自行車路網連結完成，讓民眾能夠輕鬆地親近河濱自然空間。沿著景美溪左岸自行車道，往上游經世新三水門後，可續行至寶橋直接接續台北市端一壽橋的河濱自行車道，通往臺北市木柵動物園；往下游可串接新店溪河濱自行車道系統，南可至陽光運動園區、碧潭風景區，往北可至永和綠寶石河濱公園、二重環狀河濱自行車道、金色水岸河濱自行車道與八里左岸河濱自行車道，四通八達，非常適合安排多樣遊憩行程。景美溪左岸自行車道開通，除了串聯了新北碧潭與台北市立木柵動物園外，更可遠眺靜謐的青山綠景，近賞自然豐富的溪流生態，是欣賞景美溪山青水碧的最佳路線，非常適合民眾闔家騎著自行車沿途探索自然美景。騎自行車的民眾，可利用雙北市界新店溪端、一壽橋端與世新三橫移門三處平面入口直接進入，也可經由大鵬新村、景美橋新北市側自行車牽引道進入景美溪左岸自行車道；而慢跑的民眾除可從上述幾處出入外，亦可利用沿線幾處既有越堤階梯出入。
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