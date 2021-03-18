買排骨別只挑肉多的！牢記「3要訣」：保證新鮮又好吃

排骨的料理方式多元，無論是燉湯或是煮成紅燒排骨，味道都相當美味，不過，排骨的價格不算便宜，因此大家都會精挑細選。但你知道嗎？其實排骨不是「挑肉多的」就好吃，近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「3要訣」，只要跟著做就能買到新鮮又好吃的排骨囉！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》分享3大挑選訣竅，第一點是「看」，新鮮的排骨顏色是鮮紅色或淺紅色，色澤很漂亮。若是發現排骨的顏色很深，呈現深紅色，甚至是深咖啡色，那就代表品質有問題，要麼就是放太久，要麼就是被處理過，最好不好買。

第二點則是「聞」，正常的排骨有一股淡淡的肉腥味，很明顯能聞得到。如果聞起來沒有腥味，或者有「異味」，就最好不要買了，這點務必要注意，很多人都會忽略這細節。

▲排骨不是「挑肉多的」就好吃，搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「3要訣」，只要跟著做就能買到新鮮又好吃的排骨囉！（圖／取自pixabay）

第三個訣竅則是「按」，新鮮的排骨比較有彈性，用手指按一下，很快就會恢復過來，但如果按下去，是一個小坑，一時半刻無法復原，說明放置時間較久，或者可能是冷凍排骨化凍的，比較不新鮮，另外，在按下去時，若發現排骨黏糊糊的，那就代表肉質「變質」了，盡量別買，新鮮排骨通常是乾燥或微潤的。

《小乾倩倩的遊戲的美食》也建議大家，排骨最好去市場或大超市購買，最起碼品質比較有保證，不要買路邊突然出現的陌生攤位，雖然價格可能便宜了，但卻可能吃得不健康。（編輯：許苡晴）