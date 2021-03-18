NBA／字母哥獲新搭檔！公鹿發動交易 換來3D老將Tucker
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-18 08:38:32
在經過一個多月的交易傳聞後，休士頓火箭終於送走PJ Tucker，根據《ESPN》報導，他們將把這位老將前鋒和Rodions Kurucs送到密爾瓦基公鹿，送來前鋒DJ Wilson，後衛DJ Augustin，然後雙方互換一個首輪選秀權。
35歲的Tucker過去是火箭最重要的防守球員，能在小球陣容中頂內線，又能投進三分球，是相當出色的「3D」型球員，因此許多季後賽球隊都希望能得到他。火箭本季在交易走Harden之後，已經進入了重建期，球隊沒有希望爭奪今年冠軍，而年紀稍長的Tucker不希望陪新人練兵，而是想要去尋求生涯首冠，因此要求球隊進行交易。這筆交易比較特殊之處在於，公鹿將拿回過去被交易掉的2022年的首輪選秀權，而火箭則是拿到2023年來自公鹿的無保護的首輪籤，另外還得到2021年火箭的次輪選秀權和公鹿的首輪選秀互換權(1-9順位保護)。雙方可說是各取所需，火箭獲得了重建所需的大量選秀資產，而公鹿則是得到一名悍將，能在禁區和「字母哥」Giannis Antetokounmpo搭檔，增加挑戰冠軍的本錢。其他球員方面，Augustin是一名33歲的控球後衛，本賽季場均19.0分鐘內場均貢獻6.1分和3.0助攻，三分球命中率為38.0%，他能扮演先發、也能擔任替補，過去是得分火力相當不錯的好手。Wilson目前場均8.8分鐘內場均得到3.6分和2.1個籃板，這位25歲的前鋒是2017年選秀大會的首輪選秀權，這是他第4個NBA賽季，很可能在休賽期進入受限制自由球員市場。