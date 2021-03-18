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父子算到崩潰！「賣魚數學題」網一算秒笑：這根本是詐欺

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 12:47:03

▲有網友發文求救，有題數學題目直接考倒父子倆，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pexels》 ）
▲有網友發文求救，有題數學題目直接考倒父子倆，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pexels》 ）
近年來孩子的回家作業，有時難度與無厘頭程度都突破天際，已成為家長的夢魘。近日，就有網友發文求救，兒子數學作業的一題賣魚題目，父子倆怎麼算都算不出來，讓他崩潰「應該沒有老闆會賠錢賣吧？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。
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原PO在《爆廢公社二館》表示，「有哪位數學大師幫我解答一下第六題的答案是多少嗎？」只見小學三年級兒子的數學作業上寫著，「至民把126條魚每9條綁成一串，賣掉23串後，還剩下幾串？」而他們無論怎麼算都算不出來，也讓原PO不禁質疑「應該沒有老闆會賠錢賣吧？」
▲有網友忍不住說，這題目要用到「期貨做空」的觀念。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲有網友忍不住說，這題目要用到「期貨做空」的觀念。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「奸商，每串肯定不足九條」、「9串去哪了，這是奸商吧」、「魚不夠賣啊，老闆」、「答：生意太好，欠客人9串魚」、「這根本是詐欺…」，另外，也有網友笑虧，「那題魚的題目要用到期貨做空的觀念」、「期貨交易先修班？」、「這很明顯的是投機事業」。
不過，就網友直言解答，老師給的原題目應該是「1260條魚」，否則怎麼算都只有14串而已，事後，原PO也向老師確認過後得到證實，第六題是不小心出錯了，已經更改題目。（編輯：許智超）
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