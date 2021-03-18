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開價1000求入場！「全台鮭魚」忙吃壽司　單日收入曝光了

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 13:55:27

▲「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司。（示意圖／翻攝自Pixabay）
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司，今（18）日活動也進入最終日。對此，一名改名為「林鮭魚」的網友，在臉書社團《爆廢公社二館》出售壽司吃到飽名額，價碼曝光引發全場熱議。
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一名網友在臉書曬出身分證，透露為了免費吃壽司的活動，將自己的名字改為「林鮭魚」，並發文出售「台中漢口路壽司郎吃到飽，一人600，要吃的直接私訊，飯後付款，一桌含鮭魚本人共6人，預計開4輪到打烊」，笑稱「另贈送含鮭魚本人合照一張」。若是不包含原PO，一桌6人湊滿可以賺進3000元，4輪一共收入1萬2000元。
▲改名為「林鮭魚」的網友，在臉書出售壽司吃到飽名額。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲改名為「林鮭魚」的網友，在臉書出售壽司吃到飽名額。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「這樣也能賺，只能配服這勇氣」、「你應該今天請整天的假，這樣一輪可以賺3000，一天可以賺3萬，你就在門口候位就好」、「鮭魚們打工了」：但也有網友認為「我自己去吃還不到600」、「吃不到600的怎麼辦？」
此外，透過學生打工網站「小雞上工」搜尋發現，果真有許多網友在徵求「鮭魚」一同吃壽司，目前價碼最高的開到一餐1000元。（編輯：賴詠璿）
▲許多網友徵求「鮭魚」一同吃壽司。（圖／翻攝自小雞上工）
▲許多網友徵求「鮭魚」一同吃壽司。（圖／翻攝自小雞上工）
▲許多網友徵求「鮭魚」一同吃壽司。（圖／翻攝自小雞上工）
▲許多網友徵求「鮭魚」一同吃壽司。（圖／翻攝自小雞上工）
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