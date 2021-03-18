改名「鮭魚」無痛爽吃壽司？內行揭真實下場：跟一輩子啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 15:20:44
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司，今（18）日活動也進入最終日。對此，一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》提到，改名「鮭魚」後免費吃壽司，之後再改回來真的划算？並揭露真實下場超悲劇，因為戶籍謄本紀錄恐怕會跟著一輩子。
原PO表示，改名鮭魚吃完免費的壽司之後再改回來，自己及配偶子女、孫子女的戶籍謄本都會發現「鮭魚」的蹤跡，甚至百年之後，子孫調閱「除戶謄本」就會知道，原來自己的祖先是「鮭魚」；此外，應徵上好差事，新公司要求附上戶籍謄本，就會知道自己多好笑了。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「壽司的魔力真大」、「直接跟著一輩子啊」、「被後代子孫問到抬不起頭」、「笑慘哈哈哈哈洗不清啊」；但也有網友認為「還好吧，後代拿出來說笑，又不是什麼壞事，只是貪吃而已」、「還好吧？戶籍謄本可以省略記事哦，以後還可以炫耀當年曾經參與過鮭魚之亂讓長官知道，自己是個可以說到做到的人才」。事實上，民眾一生僅有3次改名機會，若改成「鮭魚」之後又改回來也算一次，且戶籍謄本中從此註記。不過，依據內政部指出，戶籍謄本記事欄之登載內容攸關民眾個人隱私，核發戶籍謄本時，基於尊重及保護個人隱私考量，記事欄內資料須經當事人同意始得列印交付，戶政事務所應逐案妥為說明保護個人隱私之作法及目的，避免爭議。戶籍謄本核發以「記事省略」為原則，若需列印記事，申請人於申請戶籍謄本時需一併繳附被申請人之同意書。（編輯：賴詠璿）