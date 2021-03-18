醫護施打意願下降？莊人祥澄清：2縣市數字報錯非退打潮
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-18 15:35:31
11.7萬劑的AZ疫苗在昨日晚間完成檢驗，預計最快在3月22日就能開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（18）日表示，目前全台每一縣市至少都會有一家接種醫院，總計有57家。另外，莊人祥也說明有意願施打的醫護人員比例從原先的32.7%降到只剩30.5%，主要原因是有2縣市誤植數據，並非外界所稱的退打潮。
莊人祥在今日指揮中心臨時記者會上，針對首批到台的AZ疫苗相關進度進行說明。他表示，就目前來說，全台共有57家專責醫院將提供接種，提供超過500名醫事人員施打，每一個縣市都至少會有一家，有些縣市則會多一點，而這除了這57家會供給給醫護人員施打外，也會提供給鄰近醫院。至於有沒有開放可以做預約？莊人祥則稱不管有沒有預約系統，衛生局已經掌握名單，都可以做相關接種的安排，而最快的時間可能落在22日，不過還是要看明日的專家會議上，針對歐盟醫藥藥品管理局的一些新科學數據進行討論後才會做最後決定。莊人祥也補充表示，57家醫院施打據點這數據可能還會有些微調，因為像一開始是54家，到目前最新的數字是57。針對日前提及願意接種的醫護有3成「比例很高」一說，莊人祥也做出解釋，他指出，現在有AZ疫苗，但之後還會有其他品牌，甚至6.7月可能還有國產疫苗，所以醫事人員有很多選擇，這樣的比例才不算太少。而先前在3月15日對醫護人員施打意願的調查結果是32.7%，目前降至30.5%的主要原因是因有2縣市在填入的時候數字誤植了，所以比例下降主要原因並不是有退打潮。