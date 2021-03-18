50字刷新全國姓名最長紀錄 新北陳男改名「鮭魚」兼示愛
記者陳志仁／新北報導
2021-03-18 16:19:02
連鎖壽司店舉行諧音的活動，名字與「鮭魚」兩字同音同字，3月17、18日到全台分店用餐，就享免費的優惠；台南89年次李姓男子生今（18）日改名40字，打破全台最長名字的紀錄，沒多久新北市88年次陳姓男子又以50字，刷新全國姓名最長的紀錄。
台南李姓男子今日前往戶政事務所，改名成「李圭歸瑰規硅閨邦龜鮭魚於瑜餘娛虞盂妤漁愚愉于余蝓腴予輿渝嵎榆算了我想得好累隨便啦」40字，打破全台最長名字的紀錄；不過這項紀錄並沒有維持多久，旋即被新北陳姓男子以「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00(女友名)穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」50字，刷新全國姓名最長的紀錄。新北市政府民政局指出，陳先生幾天前朋友看到壽司郎新聞，鼓吹他改名並加碼送6000元，他考慮2天，才由3個朋友陪同一起辦改名，原本要改66個字，有六六大順之意，但因系統中文欄只能容納50個中文字，最後只好縮成50字，再創全台最長名字紀錄；並轉述陳先生的說法，名字是保留本名及紀念女友的感情，父母也知道他會改名，將帶女友及親友去吃壽司，15天後會改回來。