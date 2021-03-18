公路總局召回騰龍遊覽車全面安檢 陳聰騰：會負起責任
記者陳志仁／新北報導
2021-03-18 17:34:24
新店區復興里民花蓮行的活動回程時，在蘇花公路發生遊覽車撞山壁的意外，釀成6死、39傷，交通部公路總局台北區監理所依據道路交通安全的規定，今（18）日召回騰龍通運公司的遊覽車臨時檢驗；騰龍通運公司老闆陳聰騰則在現場，透過鏡頭向傷患者及社會大眾鞠躬道歉。
台北區監理所副所長楊聰賢指出，依據道路交通安全的規則，召回騰龍的遊覽車檢驗；全台共有5輛事故的同款車，皆是騰龍所有，即日起已暫停營業、不得出車，5輛該款車，分別為1輛蘇花事故車、1輛停駛車，另3輛載外跑的車都已通知召回臨檢，並特別針對車輛的剎車功能檢查。 陳聰騰到場受訪時表示，完全尊重監理法規，在並未獲得監理單位核准前，不會出車營運；此外，案發當下接到出事的電話，第一時間就趕赴現場，沒有管車子的狀況，直到昨天都到各家醫院關心、慰問傷患，目前有先發放慰問金，同時與旅行社、保險公司商討理賠事項，一定會負起該有的責任。陳聰騰指出，司機事發時的精神恍惚，當時有詢問是否有受傷，但司機都無法回答，就知道司機應該是嚇呆了，目前司機的手機也交給警方處理，因此無法跟司機取得聯繫；同時包含他在內，司機都不讓任何人靠近他，這2天他也都在各醫院處理善後的事宜，截至目前尚未再跟司機碰面。陳聰騰說，公司目前有20輛車、40至50個司機，公司要養活他們就要讓車子營運，為了讓大眾安心，所以將全部的車輛檢查一遍；事故發生後民眾會怕，陸續都有民眾要退團，目前為止不知車子是有什麼因素，要等到鑑定單位鑑定後才對外公布，盼這次檢驗後能繼續營運，維持員工們的生計。