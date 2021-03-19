2022大選將屆　菲律賓反對派結盟迎戰杜特蒂陣營

（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）菲律賓總統大選明年登場。菲國前大法官卡皮奧聯合反對陣營組成跨黨派聯盟，今天宣布將共同推派下屆正副元首候選人，以結束杜特蒂政府治下的人權、主權和貧困問題。
明年5月菲律賓大選將選出新任正副總統、參眾議員、省長等民選官員。總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）陣營候選人雖尚未出爐，但由於杜特蒂的高支持度，被認為勝選機會大。卡皮奧（Antonio Carpio）今天偕同菲律賓前外交部長羅沙里歐（Albert del Rosario）、前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）等人舉行記者會，透過視訊宣布成立「1SAMBAYAN全國民主力量聯盟」。1SAMBAYAN成員橫跨政治光譜左右兩派，涵蓋菲國氣候行動青年倡議者、掃毒戰受害者家屬、教師團體和教會人士等。聯盟主席卡皮奧說，當今政府是不適任的，菲律賓有其他政治人物可以在振興經濟、創造工作機會、捍衛西菲律賓海領土和主權等方面做得更好。「因此，我們必須提供人民更好的選擇，因為我們不希望未來6年同樣的事情再度發生」。他表示，明年大選中，1SAMBAYAN將推舉一組正副元首和12位參議員候選人，初步徵詢人選包括副總統羅貝多、參議員畢乃（Nancy Binay）、柏吾（Grace Poe）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）和前參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）。卡皮奧說，他們將進行線上民調並參考其他有公信力的民調結果，綜合考量可能人選的勝選機會，是否反對法外處決、不屈服於外國勢力、無貪污瀆職紀錄等，以決定最終的候選人。對此，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）表示，現在談論選舉和政治為時過早，「但我們不能阻止他們。祝他們一切順利。祝卡皮奧大法官好運」。競逐下屆菲國總統呼聲頗高的杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）告訴菲律賓每日詢問報（PhilippineDaily Inquirer）：「他們自稱是民主力量聯盟，但他們排斥這麼多意見不同的人。聽起來他們很專制。」薩拉說：「如果他們想要成功，他們的訊息應該是要團結。這個國家需要的是團結，而不是帶有拒絕的訊息。」菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。杜特蒂和現任副總統羅貝多（Leni Robredo）分屬不同政黨，政治立場迥異。（編輯：韋樞）1100318