NBA／76人有機會再度包辦MVP、DPOY和總冠軍賽門票嗎？
文/黃建霖
2021-03-19 10:40:41
在布魯克林籃網追趕上來後，Joel Embiid生涯首座的MVP獎盃正岌岌可危。從展開職業生涯以來，傷病就是他最大的敵人。不過就像邱吉爾說的「永遠不要浪費一次好的危機」，費城76人試圖完成他們在2001年Allen Iverson帶領下未能完成的事，但要做到這一點，他們得比現在做得更好，而此刻就是一個很好的時機。
若要問Daryl Morey和Doc Rivers的到來可這支76人帶來了什麼，那最主要的可能就是教會這支年輕的球隊如何在一個賽季中扮演被追逐者，讓他們相信所謂的「過程」已經過去，他們此刻必須為贏球傾盡全力。為了達到這一點，他們得持續把對的人帶進球隊，教練團必須在各種場合放上最正確的5個人，球隊所有人都要相信都要相信他們追求的目標是有意義的，76人在目前為止做得很不錯。Embiid正打出生涯最好的賽季，場均29.9分、11.5籃板、3.3助攻、1.4阻攻、1.2抄截；投籃命中率52.5%，三分球命中率42.2%，有效命中率55.9%，三者皆是生涯新高，而且是大幅提升。Ben Simmons還是投不進三分球，數據上這4年沒有什麼太大的變化，接近場均「16+8+8」。但是他正成為聯盟最好的防守者，他在位置上的高靈活性，讓他可以隨意換防、並支援矮小的射手，費城打出聯盟第2的防守效率(107.9)，他得記上一功。在2000-01賽季，費城殺進到總冠軍賽才輸給當時以15勝1敗封王的湖人。同年Iverson拿到了MVP，Dikembe Mutombo獲得第4座年度最佳防守球員，他們用美式足球般的「進攻組/防守組」模式打出最好的效果。如今NBA攻防轉換速度比當年快上許多，進攻就是防守的延續，場上5人不能有明顯的弱點。Embiid和Simmons各自在攻防上都扮演著非常吃重的角色，他們是更加全面的球員，但顯然本季他們都有機會拿下個人獎項，來向前輩致敬。不過本季競爭者眾多，特別是在MVP方面，Nikola Jokic在PER、WS、BPM、VORP等高階數據上霸榜，皆為聯盟第一；而LeBron James則是在36歲的年紀、且Anthony Davis身體出現狀況的情況下，帶領湖人排在西區前3。他們都有機會來爭奪這個獎項。Embiid目前領先這兩個主要對手的優勢是：基礎數據以及球隊戰績，前者不會有太大的變動，但他的出賽數是隱憂；後者將會是決定他最終是否能獲獎的關鍵。76人此前一直穩定的排在東區第一，但在明星賽後籃網的戰績大好，目前兩隊都是28勝13敗。但籃網接下來的賽事較為輕鬆，只有爵士一個強敵；而76人在月底要接連碰上湖人、快艇、金塊。現在的問題是：在少了Embiid的情況下，他們是否還能保持穩定的贏球？能否回答好這個題目，也關係著他們最終在季後賽是否能衝出東區。數據顯示，在本季Embiid在場的1010分鐘裡，76人每百回合淨勝對手12分；而他不在場的978分鐘裡，球隊每百回合輸2.2分。這項數據說明了這位年輕中鋒的重要性，不過並沒有展現給我們太多深刻的東西，畢竟幾乎所有球隊在球星下場時都是輸分，LeBron James、Kawhi Leonard、Stephen Curry、James Harden都是如此。但接下來這個數據就有點意思了，76人本季使用他們的先發陣容——Simmons、Seth Curry、Danny Green、Tobias Harris、Embiid等5人——多達388分鐘，若非Curry和Embiid受傷，時間還會更長，他們平均每場比賽要讓這個陣容打超過20分鐘。這個陣容的效果很好，他們一起在場上時，每百回合淨勝對手12.5分，但除了這一套陣容之外，76人似乎沒有穩定、可靠的輪換陣容。他們非常依賴這5人的化學效應，缺一不可。相較之下，快艇、湖人維持他們先發陣容使用在280分鐘以內，爵士雖然高達425分鐘，但他們打了30場，也就是說場均也僅使用14分鐘而已。從中我們可看出76人這支球隊的侷限性，以及Rivers的保守性。同樣也大量使用他們兩位球星Jokic和Jamal Murray的金塊(該隊出場時間前10的陣容中有7個是兩人一起上場)，優勢在於這兩人可以隨意和球隊中的其他3人搭配，差別只是效率問題而已。由於Embiid和Simmons在進攻上的矛盾，他們兩人需要出色的射手為他們拉開空間，在本季他們和Curry一起打了21場比賽，時間高達561分鐘，場均26.7分鐘，每百回合淨勝對手16.5分，效率在他們使用最多的三人小組前10名中排第一。也是因為這樣，教練團不敢讓他們分開，甚至盡可能的在Embiid及Simmons同時出戰時，維持Harris、Green、Curry、Shake Milton至少兩人在場。這樣的調度方式容錯率很低，因為當你的陣容可調整性不高時，對手很好加以針對。去年快艇在泡泡聯盟中狀態不佳，Lou Williams從隔離回來之後就喪失了信心，而Montrezl Harrell體能狀況受到影響，當這兩人無法獨自帶領替補陣容得分時，他們在第二輪面臨到球隊無法解決的內線問題——Jokic，最終在紙面陣容實力占優，且取得3:1的聽牌的情況下，被逆轉淘汰。當Jokic在內線不斷的摧毀Harrell和Ivica Zubac時，快艇沒辦法給出一個滿分的答卷，他們不願意、或沒辦法利用前者防守端的弱點，去打一個更加主動、機動性更強的陣容，所以他們慘烈的輸掉了系列賽。76人和快艇在風格上是完全不一樣的球隊，但他們調度上的缺陷，卻和對方一樣。在Embiid缺陣之後，這2-3周、甚至一個月的時間內，他們得找出可靠的第2、第3陣容。費城上一次奪冠是在1982-83賽季，當時他們陣中有Moses Malone、Julius Erving，在那之前他們輸掉3個總決、2個東決，然後才真正理解贏球的秘密。如今已38年過去了，76人有機會再度複製2001年的榮景——MVP、DPOY和闖進總冠軍賽，甚至在一些運氣的幫助下，完成83年做到的事也非不可能，只是他們得再次給出答案。