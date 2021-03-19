面試睡過頭慌了！求職女急求助 行家眼尖揪亮點：穩錄取
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 10:56:01
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，本來被公司邀約前往面試，沒想到當天卻睡過頭導致遲到，這就讓她著急詢問「這樣是沒機會了嗎？」然而，就有行家眼尖揪出亮點直喊「穩錄取啦！」
原PO於《Dcard》上發文，表示「想問如果面試睡過頭怎麼辦？」她透露自己為了面試設2個鬧鐘，但到當天還是睡過頭，「直接遲10分鐘才打電話給對方，問可不可以改下午，對方詢問主管後說改下午可以，是人力派遣的打工」。原PO害怕睡過頭讓對方扣分，導致工作機會飛了，因此緊急求助「想詢問這樣是沒機會了嗎？面試要說什麼理由？還是直接說遲到就是遲到沒有理由？」問題一曝光，就引來許多網友留言，「應該在主管心裡就黑名單了吧？連面試都遲到，公司也會擔心是不是正式上班後出勤更有問題」、「面試是一種態度，如果是好公司肯定很在意細節」、「面試遲到基本是大忌，錄取機率會變很低」、「我自己面試助理，我沒辦法接受面試遲到，我會覺得你時間觀念不好，以後到職上班是不是也會這樣。如果是我，我不會再給他面試機會。」但就有不少人揪出亮點，反而認為原PO別太擔心，直言「主管下午可以，派遣的話不會太嚴重啦」、「不用想太多，派遣公司每天都一堆人去面試又不是只為了妳一個在等，何況人力派遣的小姐也缺人衝業績，還怕你不願意來呢」、「人力派遣沒啥差吧？他們急需業績勒」、「人力派遣的基本上去了就上，隨便面試隨便上～穩錄取啦」、「派遣還好啦！真的」。（編輯：陳雅雲）