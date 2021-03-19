蝦皮不認「蛋塔之亂」千萬帳！律師狂嘆：看準消費者心態
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 12:58:53
17日深夜，有網友在使用蝦皮購物時，意外發現連鎖速食店肯德基的「6入蛋塔禮盒」即享券，只要35元即可購得，消息一出立刻吸引大批民眾瘋搶，瞬間賣爆8萬盒；同一時間連鎖超商萊爾富的衛生紙售價也疑出包，100抽8包的衛生紙竟只賣30元。不過，蝦皮回應因標錯價將全額退款，並提供折扣券補償。對此，律師林智群就在臉書貼文指出，蝦皮其實是看準了消費者心態。
據了解，「蛋塔、衛生紙之亂」之後，蝦皮回應當時因為商品標錯價格出售，將會全額退款給消費者，同時提供高於商品標價100%的折扣券作為補償。消保官則表示，若消費者不同意這樣的交易，可以提出消費爭議調解。林智群指出，東西放上去網頁、客戶網路下單那一瞬間，買賣合約就已經成立了，蛋塔差價140元＊8萬份＝1120萬元，衛生紙差價69元＊1.9萬份＝131萬元，他直言「這個錢對蝦皮而言應該不算太多吧？蝦皮很賴皮喔！」林智群最後分析，蝦皮應該是看準了消費者的心態，因為大家不可能為了自己購買的這幾千元，還跑去跟蝦皮打官司，所以才會這麼做，文末更不忘標記「捍衛蛋塔正義跟衛生紙正義」。有網友好奇提問「如果提出訴訟，贏面如何？」林智群坦言消費者贏面確實比較大，不過就是訴訟成本的問題。貼文一出，隨即引發熱議，網友紛紛回應「其實齁，主因是就算官司打贏了，法官也不會判多少懲罰性賠償，消費者算一算還是拿折扣券就好」、「如果可以免責的話，以後每個店家都這樣搞就好，宣傳費全省了，之前根本不知道蝦皮有在賣電子票券」；也有網友笑稱「有為了區區鮭魚而改名的人，這幾千塊還蠻吸引人的」。（編輯：賴詠璿）