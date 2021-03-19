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桃園市民卡2.0　不是桃園市民也能辦

記者李春台/桃園報導

2021-03-19 16:58:26

桃園市認同卡
▲ 桃園市民卡再升級，首度推出的「桃園市認同卡」，擴大開放讓非設籍桃園市的民眾及外籍人士申辦。（圖／桃園市政府提供）
桃園市政府與第一銀行、萬事達卡公司三方合作，再推出「桃園市市民卡聯名卡」及「桃園市認同卡」2種卡別，其中「桃園市市民卡聯名卡」結合市民卡的功能及銀行信用卡優惠；而首度推出的「桃園市認同卡」，擴大開放讓非設籍桃園市的民眾及外籍人士申辦。
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總發行量超過167萬張的桃園市民卡再升級！桃園市長鄭文燦指出，升格以來推出的桃園市市民卡發行量已突破167萬張，以桃園近227萬人口而言涵蓋率相當高，而這張卡好用之處在於將各項市府的服務整合進市民的智慧生活，涵蓋交通票證、運動卡、圖書館借書、規費繳納等30多種服務，並享有4500多家市民卡特約商店的消費優惠，是桃園智慧生活的象徵。
鄭文燦表示，聯名卡、 認同卡除保有市民卡及悠遊卡、一卡通功能，一銀還提供國內外消費現金回饋、全台指定交通2%回饋、終身免年費等優惠，並提撥一般消費3‰金額回饋給市府作為建設經費。
鄭文燦提到，近年來桃園有許多外資企業投資，因此「桃園市認同卡」也擴大提供外籍人士申辦，包含投資桃園的外資企業及其所加入的台灣美國商會、歐洲在台商務協會、法國工商會、日本工商會的會員都可申辦。此外，領有國發會就業金卡國際優秀特定專業人才，或配合「亞洲‧矽谷」政策及對桃園新創產業與各專業領域人才，也歡迎申辦「桃園市認同卡」，能比照市民卡同享特約商店優惠，及桃園市內公車買1送1優惠、機捷8折及轉乘優惠等交通優惠。
資科局長余宛如表示，首波「桃園市市民卡聯名卡」及「桃園市認同卡」發行悠遊卡與一卡通電子票證版，並限量發行6萬張桃子香味卡，即日起在市民卡各申辦點（13區公所及圖書館主要分館）均可索取申請書，申辦資訊可上「桃園市市民卡主題網站」（網址：https://card.tycg.gov.tw/）或下載桃園市市民卡APP查詢。
▲首波桃園市民卡聯名卡及桃園市認同卡發行悠遊卡與一卡通電子票證版，並限量發行6萬張桃子香味卡。（圖／桃園市政府提供）
▲首波桃園市民卡聯名卡及桃園市認同卡發行悠遊卡與一卡通電子票證版，並限量發行6萬張桃子香味卡。（圖／桃園市政府提供）
 
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