桃園市民卡2.0 不是桃園市民也能辦
記者李春台/桃園報導
2021-03-19 16:58:26
桃園市政府與第一銀行、萬事達卡公司三方合作，再推出「桃園市市民卡聯名卡」及「桃園市認同卡」2種卡別，其中「桃園市市民卡聯名卡」結合市民卡的功能及銀行信用卡優惠；而首度推出的「桃園市認同卡」，擴大開放讓非設籍桃園市的民眾及外籍人士申辦。
總發行量超過167萬張的桃園市民卡再升級！桃園市長鄭文燦指出，升格以來推出的桃園市市民卡發行量已突破167萬張，以桃園近227萬人口而言涵蓋率相當高，而這張卡好用之處在於將各項市府的服務整合進市民的智慧生活，涵蓋交通票證、運動卡、圖書館借書、規費繳納等30多種服務，並享有4500多家市民卡特約商店的消費優惠，是桃園智慧生活的象徵。鄭文燦表示，聯名卡、 認同卡除保有市民卡及悠遊卡、一卡通功能，一銀還提供國內外消費現金回饋、全台指定交通2%回饋、終身免年費等優惠，並提撥一般消費3‰金額回饋給市府作為建設經費。鄭文燦提到，近年來桃園有許多外資企業投資，因此「桃園市認同卡」也擴大提供外籍人士申辦，包含投資桃園的外資企業及其所加入的台灣美國商會、歐洲在台商務協會、法國工商會、日本工商會的會員都可申辦。此外，領有國發會就業金卡國際優秀特定專業人才，或配合「亞洲‧矽谷」政策及對桃園新創產業與各專業領域人才，也歡迎申辦「桃園市認同卡」，能比照市民卡同享特約商店優惠，及桃園市內公車買1送1優惠、機捷8折及轉乘優惠等交通優惠。資科局長余宛如表示，首波「桃園市市民卡聯名卡」及「桃園市認同卡」發行悠遊卡與一卡通電子票證版，並限量發行6萬張桃子香味卡，即日起在市民卡各申辦點（13區公所及圖書館主要分館）均可索取申請書，申辦資訊可上「桃園市市民卡主題網站」（網址：https://card.tycg.gov.tw/）或下載桃園市市民卡APP查詢。