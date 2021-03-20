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葉璦菱買菜聽到「這句話」　帥兒才驚覺已走紅

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-20 08:00:00｜2021-03-20 08:50:37

ØZI推出新專輯，分享葉璦菱被叫「ØZI媽媽」後，才開始有紅的自覺。（圖／Hit Fm聯播網）
▲ØZI分享葉璦菱被叫「ØZI媽媽」後，才開始有紅的自覺。（圖／Hit Fm聯播網）
推出全新專輯《PEDESTAL》的ØZI近來接受訪問，主持人Elsa說起對ØZI的印象，讓ØZI害羞不已，拜託對方不要再提，還呼籲粉絲不要點以前的影片看。ØZI也分享，從媽媽葉璦菱在菜市場被叫「ØZI媽媽」開始，才讓他覺得自己真的紅了。
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ØZI是第30屆金曲獎「最佳新人」得主，拿下新人獎之後，他才逐漸感受到自己開始成為一個有影響力的人，主持人問到，是哪一個時刻讓他有這樣的感受？ØZI隨即笑說，「就是當媽媽在菜市場買菜的時候！」賣菜阿姨會恭喜葉璦菱的兒子得到金曲獎，從「葉璦菱」這個大明星頭銜，到現在被叫「ØZI的媽媽」，讓葉璦菱感受到兒子真的做出一番好成績。
▲ØZI推出新專輯，分享葉璦菱被叫「ØZI媽媽」後，才開始有紅的自覺。（圖／Hit
▲▼ØZI（上圖）拿下第30屆金曲獎「最佳新人」，他分享葉璦菱（下圖）被叫「ØZI媽媽」後，才開始有紅的自覺。（圖／Hit Fm聯播網）
▲葉璦菱鮮少上綜藝節目。（圖
ØZI形容這次的新專輯《PEDESTAL》很有史詩感，雖然聽起來很中二，且這次的專輯更打破常規大膽聊「性」，ØZI說：「性，在保守的東方文化是非常害怕講到的事情，但卻是每個人都會做的事情，難道不是嗎？」他認為這世代沒那麼封閉了，用侵略性的浪漫，唱出性愛體驗。他強調，自己是為了藝術去創作這些，雖然自己作品因為被黃標讓影音頻道關閉他真的有嚇到，不過還是會再去挑戰尺度邊緣。
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