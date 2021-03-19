桃142藝術家打造「藝情時代」 邀市民感受藝術感官體驗
記者李春台/桃園報導
2021-03-19 19:30:40
2021桃園市美術家邀請展以「藝情時代」為主題，邀集4類共計142位藝術家，於3月18日至4月11日在桃園市政府文化局盛大展出。市長鄭文燦上午出席開幕記者會時表示，今年桃園市美術家邀請展匯聚桃園在地老中青三代藝術家豐沛的創作能量，歡迎市民朋友到市府文化局看展，享受繪畫、雕塑及工藝、應用設計、攝影及新媒體等4大類藝術體驗。
鄭文燦說，桃園有許多藝術家，涵蓋水彩、雕塑、陶瓷或新媒體等類別，升格後，市府持續推廣各類藝文活動，活動數量較升格前成長約3倍，並把地景藝術節等展演活動移至戶外，讓更多人感受文化之美。此外，市府也持續製作《桃園之美–藝術家叢書》介紹桃園藝術家，並補助各類展覽製作畫冊，讓更多瞭解藝術家的創作理念。鄭文燦表示，除了軟性的藝文活動，市府也積極興辦如市立美術館、兒童美術館等文化地標，提供市民更多藝文空間，並規劃推動數位典藏計畫，藝術鑑賞者能在網路美術館藉由線上閱讀欣賞作品，讓珍貴的文化資產適當保存並提升流通性，展現桃園獨特的多元文化魅力。文化局長莊秀美表示，2021桃園市美術家邀請展以「藝情時代」為主題，呼應聯合國教科文組織於去（109）年提出的「ResiliArt堅韌藝術」運動，邀集繪畫、雕塑及工藝、應用設計、攝影及新媒體等4類藝術家展出共計142件藝術品，展陳方式涵蓋平面與立體創作，及錄像作品的裝置與表演，突破展覽靜態的框架，呈現影像與多樣化空間互動的流動性，邀請市民朋友觀展感受豐富的藝術感官體驗。 莊秀美也表示，本次展覽自即日至4月11日在市府文化局盛大展出，展期每日提供30個限量展覽主題口罩供民眾免費索取，歡迎市民朋友踴躍參觀，感受桃園的多元藝術魅力，活動詳情可上文化局網站（網址：http://culture.tycg.gov.tw/）查詢。