政府首長帶頭施打AZ疫苗？陳時中打包票「我沒問題」
記者賴志昶／台北報導
2021-03-19 19:35:05
AZ疫苗日前抵台後，各界關注何時會在國內正式開打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）宣布，經專家會議後決議，將於22日正式於國內57處接種點開打；此外，專家會議也建議，應該由政府首長帶頭施打，而他的意願當然是「沒問題」。
陳時中表示，根據專家建議，應該由行政院長蘇貞昌與他本人來帶頭接種，才能有效提高民眾的施打意願；「當然我是沒問題」，他在許多地方已經重申很多次，任何疫苗都願意施打，不過蘇貞昌的部分還是要看他個人的意願；至於先前已加入國產疫苗的臨床試驗計畫，也會先喊停，「一千塊會趕快去退給人家」。陳時中強調，由於目前各國疫苗的發展時程都比較短，所以未來施打方式、施打對象以及警語等隨時會滾動式檢討；而台灣疫情相對輕微，「比較有時間可以等一下」，所以會比較審慎來看待這些風險。至於疫苗上是否會加上相關警語？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，會在疫苗上加上警語，包含一些血栓的資料，雖然目前科學上沒有明確表示疫苗與血栓有明確關係，但也會告知民眾施打疫苗有潛在風險，同時標明血栓的症狀，建議施打者有相關病症應提早就醫。
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