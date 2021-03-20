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趙小僑首談胎停細節　產檢完崩潰痛哭「一切太突然」

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-20 09:31:21｜2021-03-20 10:31:52

趙小僑拍攝影片談胎停細節。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
▲趙小僑談胎停細節，提到得知消息當下無法接受，直到劉亮佐抱著她哭後，她才放聲大哭。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
41歲的趙小僑與劉亮佐結婚3年多，先前第三次嘗試試管成功，宣布懷孕喜訊，沒想到公布好消息沒多久，卻被檢查出寶寶胎停，無奈得做引產手術送走寶寶，而她昨（19）日術後拍攝影片，與大家分享心情，講到難過處還忍不住哽咽，讓人心疼。
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趙小僑昨晚發布了名為「我回來了／好想跟你們說的話」影片，影片中看見她經過一個月的休養，氣色已經好了許多，她首先表示上個月對她來說就像是場風暴，接著娓娓道來得知寶寶胎停當天的情況，提到中午她先與老公去餐廳吃飯，準備辦寶寶的性別Party，下午才去產檢照超音波，「醫生說（寶寶）這個姿勢怪怪的，我跟斗哥（劉亮佐）不覺得哪裡奇怪，醫生一直檢查，我的眼睛盯著超音波螢幕看，越來越不對，然後醫生就說『沒有心跳了』，當下我沒有哭，只是看著螢幕覺得怎麼可能。」
▲趙小僑拍攝影片談胎停細節。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
▲▼趙小僑拍攝影片談胎停細節。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
▲趙小僑拍攝影片談胎停細節。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
確定要送走寶寶後，趙小僑一從病床起身，劉亮佐立刻難過的哭著對她說「不要再生了」，她才開始放聲大哭，說到這裡，她也難過的哽咽：「覺得一切太突然」。之後她則是分享，因為寶寶已經16周外觀都已經成形，因此只能以引產的方式送走胎兒。最後趙小僑感謝親朋好友、粉絲這段期間給予她的加油打氣，她也提到，現階段不確定要不要繼續生小孩，但她擁有最棒的老公，兒子劉子銓也很愛她，婆婆、小姑也都對她很好。
 
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