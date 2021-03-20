回家驚覺火爐沒關！房客秒回「2說法」 她怒：不要狡辯
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 16:26:24
不少人離鄉背井到外地工作，通常都得租房過生活，而房東與房客間的互動，往往成為網路的熱門討論話題。近日，就有房東抱怨，回家發現廚房火爐沒關，水壺的水都快被燒乾，一詢問房客，對方就不停鬼打牆，讓她相當氣憤，貼文一出也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，家裡是連棟透天厝，現在將房間租給一名房客，結果昨晚回家時，發現家裡充滿熱氣，她立刻衝去廚房查看，竟然看到「快被燒乾的水壺跟還開著的火！」所幸沒有大礙，否則釀成火災後果難以想像。不過當下空無一人，讓原PO不禁懷疑是房客所為，於是傳訊息痛罵「你沒關火？沒腦袋嗎？給我接電話」，沒想到隔天，房客竟回「昨天沒有進廚房用東西，好一陣子沒用廚房了」，原PO根本不相信，因為整棟房子除了她就是房客了，直接嗆「擺在旁邊的泡麵要驗指紋嗎？你承認無所謂，不要跟我狡辯，只會讓我更賭爛而已」。結果房客又改說法，「只是放泡麵在廚房而已，真的沒動（瓦斯爐）」，這讓原PO更加火大，「火會自己開？我會去報警，不是你的話就是有別人，我會去報警偷竊」。許多網友看完也相當傻眼，「不是闖空門吃泡麵，這是要放火燒房子了」、「為什麼不承認呢....認錯道歉很難嗎」、「覺得不要讓他住了吧！太可怕」、「建議買個瓦斯爐定時開關，這太可怕了哪天被燒掉都不知道」、「慎選房客，感覺日後會有更多脫序狀況」、「他都可以忘記關火了，你怎麼奢望他記起他有進廚房這回事」。（編輯：許智超）