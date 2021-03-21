台中勞工局輔導身障者就業 「口碑牌」奏效成績亮眼

疫情衝擊各行各業，但因一般事業單位對進用身心障礙人員越來越認同，109年「疫情年」由臺中市勞工局透過支持性就業服務機制，成功推介就業比率仍達86%，與往年平均值相符，相當難得。勞工局分析，隨著身障者表現獲認同，「口碑牌」讓事業單位對進用身障者意願節節提升，專業碳纖維補土加工的劦鑫展業公司，就是「用好倒相報」業者之一。

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劦鑫展業公司員工僅有十餘人，未達「身心障礙者權益保障法」定額進用身障者門檻，但當臺中市政府勞工局委託的支持性就業服務員就服員郭豐蜜找上門，積極為自閉症青年小炳開拓就業機會時，卻願意給小炳機會試試看。一年多來，小炳肯學肯做的積極工作態度，破除老闆對身心障礙者刻板印象，不僅主動要求加碼進用，還大力推介同業引進。

▲台中勞工局輔導自閉症青年就業後，因工作態度獲得業者肯定，主動加碼進用。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.21)

老闆娘劉小姐說，小炳自閉症固著特質，剛開始要教會他，確實花了不少心思。幸好她是個五歲孩子的媽，就將小炳當自家小孩耐心教。以指導小炳貼防漆標籤為例：原是個單純且機械性工作，唯一要求是精準度，標籤要準確貼在「防止噴漆」標示處，避免噴到油漆。

劉小姐說，這個別人一說就懂的工作，在她「一個口令，一個動作」「連哄帶騙」的教導下，小炳足足練了三個月終於開竅。慶幸的是，開竅後小炳進步神速，如今在防漆貼標這領域，無論速度及精準度，小炳都是全公司一把好手，贏得「防漆達人」美譽。

臺中市政府勞工局指出，小炳是自閉症青年，大學畢業後首次向勞工局申請協助就業，考量進入職場可能無法獨立作業，經職業評量後啟動支持性就業服務，除了開拓就業機會，就業初期還透過就服員居中協助調適溝通，為他們營造友善的職場。去年有278人次使用支持性就業服務，成功推介有239人次，比率達86%，沒有受疫情波及影響。

劉老闆說，時下年輕人不耐吃苦、穩定性不足，不高興就走人，連外籍移工流動性都偏高。相對而言，小炳任職一年多未曾請過假，天天開心上班、笑臉迎人態度，讓他體悟就服員豐蜜所說「教會他，他會是個好幫手」深意，值得他大推。